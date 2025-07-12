刪台電千億補助　黃國昌：拿人民稅金補貼肥的只有綠友友

▲王鴻薇舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」， 民眾黨主席黃國昌出席 。（圖／記者崔至雲攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過包含普發現金但刪除撥補台電千億版本的強化安全韌性特別條例，針對民進黨質疑，藍白刪除撥補台電1000億恐導致物價上漲，民眾黨團總召黃國昌說，這就是沒有針對問題的根源做討論，然後企圖不斷地甩鍋、造成恐慌，繼續靠操弄的方式模糊問題焦點，「我奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的」。

因應美國對等關稅衝擊，國民黨團今在人數優勢下，三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，刪除撥補台電的1000億，並增列發放現金每人1萬元，整體預算規模上看5450億。

針對民進黨質疑刪除撥補台電的1000億、改普發現金，會造成物價上漲，黃國昌說，這就是非常典型的，沒有針對問題的根源做討論，然後就要企圖不斷地甩鍋，企圖不斷地造成恐慌。

黃國昌說明，台電向來都是國營事業的金雞母，從蔡英文2016年民進黨取得執政以來，台電本來都是有盈餘的，「不斷地虧損到現在變成負債累累，為什麼？不斷地漲人民的物價、電價，拿了3000億的人民的稅金去補貼，肥的只有綠友友」。

黃國昌說，民進黨正視問題才能解決問題，繼續靠操弄這樣子的方式來想要模糊問題的焦點，「我奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的」。