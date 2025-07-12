詐團天天打電話煩了1個月　他心軟加好友秒被騙90萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名網友表示，去年他接到一通陌生來電說要介紹投資訊息，起初他不予理會，對方竟然天天打來，持續長達一個月，最後他心軟答應加LINE好友，結果慘遭騙款90多萬元，直到對方第三次開口要錢，他才驚覺遭到詐騙。

▲受害網友答應加LINE好友，最後遭詐團騙走90多萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，新竹一名網友表示，去年他接到一通陌生來電，對方介紹當沖投資訊息，並且天天打來煩他，一直講投資有多好賺，他被糾纏一個多月，最後心軟答應加對方LINE好友，接著馬上就被拉近另一個投資群組。

網友說，該群組每天都有股票消息，他依照指示下載APP、操作投資，陸續匯了好幾筆錢，想說等到投資計畫結束就能把錢提領回來，但對方說他欠國稅局錢，還派人到家中收取30萬元現金，才說他可以提領了，只是要排隊等候半年到一年，除非再度匯錢，就可以加快速度。

網友一時被話術誤導，竟真的照做又匯款60多萬元，沒想到對方聲稱出現錯誤，再次要求匯款，他這才驚覺被騙了。

警方提醒，股票、期貨代操，沒有金融監督管理委員會許可，都是不合法的行為，民眾若有投資需求，請透過合法管道才有保障，也不要輕易點擊陌生人提供的連結、註冊網站，避免個資遭竊，如果懷疑投資公司、投資網站、投資APP的合法性，可以向金融監督管理委員會查詢。