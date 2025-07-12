偽造悠遊卡「狂退票」撈走近萬元　台鐵成提款機怒報警

▲一名旅客偽造台鐵定期票，重複退票盜領近萬元。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

近日台鐵出現「偽造定期票」怪客，出沒在松山站、台北站、台中站，使用偽造的悠遊卡定期票重複退票撈錢，把台鐵當「提款機」，其中台北站遭盜領9585元，台鐵發現後報警，並通令各車站防範。

日前台北捷運抓包高中生入侵悠遊卡晶片系統，改寫儲值金額並刷退逾40次，成功盜領上萬元現金，把悠遊卡當成提款卡。如今台鐵也被當「提款機」，一名男子使用「偽造定期票悠遊卡」，並重複辦理退票撈錢，包括松山站、台北站、台中站都成為他的目標。

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其中該男子在7月6日和7月9日在台北站順利得逞重複退票盜領，且偽造卡片不只一張，前後撈走近萬元，事後食髓知味打算再故技重施，因系統顯示曾退過票、查無購票紀錄，遭站務員識破。

據了解，該男子持偽造「南港到新竹30天」定期票票卡退票，曾被站務員發現，先是堅稱卡片是自己的，站務員質疑系統上顯示一樣的卡號已退過票，並詢問何時、在哪個站購買，對方則改稱是朋友購買的，還佯裝用手機通話，之後拋下一句「朋友說退過了」後匆匆離開。

對此，台鐵公司表示，台北站9日通報有民眾疑似使用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，經台北站清查發現7月6日2筆，共計退3,366元；7月9日3筆，共計退9,585元。

台鐵強調，台鐵公司已通令各段以及各車站加強防範外，也已經向鐵路警察局報案。