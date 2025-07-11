關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

記者任以芳／綜合報導

廣東省深圳市人民檢察院今（11）日對緬北「果敢白家犯罪集團」首要分子等21人提起公訴，大陸《央視》也釋出專題，提醒想去「做掏金夢」的人別往地獄走。一名被菜刀斷指的廖姓受害者遭受酷刑，不只斷掉兩根手指，被關進鐵籠當狗，過著生不如生活，甚至有人因此被折磨到死，成為一堆白骨。

▲大陸央視首次曝光「白家集團」電詐牢籠，殘忍的犯罪手法。（圖／翻攝 央視，同下）

廣東省深圳市人民檢察院經依法審查，對長期盤踞緬北果敢，依託武裝力量，大肆實施主要針對中國境內公民的電信網絡詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成（BAY SAW CHAIN）、白應蒼（BAY YIN CHIN）及其他重點涉案人員等21人，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等，今11日向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

大陸《央視》以專題報導「果敢白家犯罪集團」，表面上以果敢老街「民兵武裝」維穩當地治安，實際則充當其犯罪行為的武裝保護傘。警方經長期調查，查實白家構建起一個以電信詐騙為核心，橫跨毒品製造、販賣、人口販運、非法拘禁、強迫賣淫、開設賭場等多項重罪的龐大犯罪網絡。

「電詐園區」設完整惩戒體系，「鐵籠、血跡、酷刑」。白家所控制的電詐園區具備一套系統化、制度化的「懲戒體系」，對內部人員進行嚴酷處罰，一般詐騙人員，如不服從，即遭毆打、辱罵、被轉賣。

技術骨幹拒絕配合開發詐騙系統者，被關入鐵籠或小黑屋，斷水斷糧至服從；管理層若團隊業績不達標，組長需連坐受懲，包括肉體與心理雙重折磨。釋出畫面有如人間煉獄，髒亂不堪鐵籠，牆壁留言「救救我！我想回家」，顯示無數受害人的絕望心情。

▲逃出緬北地獄的「斷指」當事人現身說法 。

廖姓受害者回憶，「七八個人拿棍子、PVC管打我，還用鉗子拔掉我四根手指的指甲，最後用菜刀剁掉兩根手指。」這些酷刑施暴現場中，曾發現鐵籠與血跡斑斑的地面，成為白家犯罪園區挑戰文明底線的鐵證。

為擴大電詐產能，白家組織多支「拉人組」，以熟人、老鄉為媒介，以「高薪工作、包吃住交通」為誘餌，用「背玉石、背手錶」，用詐騙話術誘拐大量中國公民偷渡緬北

受害人朱某寧指出「一個老鄉騙我說背手錶回來就能賺兩三萬，到邊境卻被綁架轉賣。他們說做不出業績就活埋你。」

白家武裝力量進一步成為各園區犯罪行為的庇護，控制場內秩序，恐嚇、毆打受害者成常態。根據深圳警方調查，在一處被查封的電詐園區中，警方發現20多名遭強迫賣淫的女性。該場所外由武裝人員持槍把守，受害人無法逃脫、亦無反抗能力。

一名偷渡女性說，「不接客就會被關進小黑屋，門口有當兵的拿槍守著。我們沒有錢，根本無法離開。」

根據警方掌握資料，女性受害者至少被迫賣淫一年或繳交高達3萬至8萬元美金「路費」才能脫身，園區設有各種罰金規則，增加「債務」金額，讓受害人陷入「無限期拘禁」狀態。

專案法制組副組李娟娟表示，「這些女性的身心遭到極大摧殘，從閱卷資料中可清楚看到其被剝奪自由的絕望。」