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惡鄰「石頭敲門」大聲播佛經！擾鄰40天被判賠80萬

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蔡姓女子透過各種方式製造大聲聲響，被鄰居告上法院，要賠80萬元。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名蔡姓女子曾因製造噪音遭鄰居提告，被判賠25萬元定讞，沒想到她又在短短40天內，連續以石頭撞門、敲門，以及敲擊地板、播放佛經等方式製造噪音，被高雄地院判賠80萬元。蔡女對此不服，提出上訴，不過被高院駁回，全案定讞。

根據判決書內容，蔡女與莊姓一家四口是鄰居關係，10多年前就曾因為製造噪音，被法院判賠25萬元，同時被要求不得再製造噪音，上訴後被駁回定讞。怎料她2024年3月至4月間，又開始出現不定時製造噪音的情況，因而被莊姓一家四口告上法院。

提告的莊姓男子表示，蔡女2024年3月至4月間，會不定時以物品敲門、大聲關門，或是以石頭撞門、撞擊地板，製造大量噪音，平均一天超過數十次。此外，蔡女還會用鐵器刮除地板，或是以最大的音量來播放佛經音樂，嚴重影響周遭住戶的安寧。

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲蔡姓女子透過各種方式製造大聲聲響，被鄰居告上法院，要賠80萬元。（示意圖／免費圖庫CC0）

蔡女被告後則反駁，確實有發出聲響，但僅有用手敲門，並無使用石頭，關門的聲音也都在法律允許的範圍內。蔡女還主張，凌晨12點至上午6點的期間，她都不會發出任何聲音，並未違反相關法令，莊家無法證明情節重大，身體、健康狀況也並未因此受影響，應駁回求償的請求。

不過，高雄地院法官勘驗證據後，不採信蔡女的說法，且法官認為蔡女已因類似事件而被判決，卻沒有改善。衡量全案情況以後，判蔡女須賠莊家一家四口各20萬元，總共80萬元。

蔡女對判決不服，提起了上訴。高等法院高雄分院法官勘驗證據後衡量，原審判命令蔡女如數給付金額並無不合，蔡女指謫原判決不當為無理由，予以駁回，全案確定。

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