BMW猛撞迴轉兄弟車　限速60他飆160...車變廢鐵只獲賠30%

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子駕駛BMW車輛，於110年3月3日下午，行經屏東枋山鄉台1線458.9公里處於分隔島缺口迴轉時，與戴姓男子駕駛的BMW車輛擦撞，導致戴男座車撞上分隔島與路樹，車體嚴重損壞，戴男因為嚴重超速，獲賠金額從196萬變成118萬。

由於車損金額高達960萬9602元，超過車輛市值405萬元，經保險公司理賠後，華南銀行依保險法代位求償，向張男請求賠償393萬7000元。張男主張自己無過失，並指出戴男當時超速高達每小時160公里，遠超過路段限速，應負主要責任。一審屏東地院潮州簡易庭判雙方責任各半，張男須賠償196萬8,500元；張男不服上訴。

二審屏東地院審理後，對責任比例作出重大調整。法院指出，事故路段速限為每小時60公里，戴男實際行駛車速已超過兩倍，且未能即時煞車或採取閃避措施，過失情節「顯然較為重大」，而張男雖在分隔島處未完全確認對向來車即貿然迴轉，亦有疏失，但因車距尚遠，難以準確預估對向車速，故過失程度相對輕微。

二審改認戴男應負70%責任，張男則為次要肇事原因，只須負擔30%責任。原本393萬7,000元的求償金額，依過失比例折算後，張男最終須賠償118萬1,100元車輛。法院強調，本案一審與上訴審對過失認定出現重大差異，一審採平分責任，而上訴審認為「超速主因」原則，清楚指出嚴重違反速限應承擔更高法律責任。

據悉，這兩台BMW車輛，一台是休旅車、另一台是X6。