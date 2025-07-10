沒綁繩子！歐告咬傷鄰居險截肢　高職男和漁夫爸要賠30萬

記者陳崑福／屏東報導

黃姓婦人於112年7月11日上午騎乘機車，行經屏東縣滿州鄉一處民宅時，突遭一隻黑狗追咬，導致左小腿外側嚴重受傷，經診斷為創傷性軟組織感染，併皮膚及表淺筋膜缺損，甚至因為傷口反覆發炎險被截肢，對身心造成重大影響。她查出該黑狗是當時16歲林姓少年飼養，向法院提起民事求償，主張醫療費用3270元與非財產上損害慰撫金99萬元，總計99萬3270元。法院審理判賠30萬3270元。

法院審理，林姓少年與其家人雖否認涉案，辯稱飼養之黑狗均有繫繩或關籠，案發時狗兒也沒有外出，被害人並不是被他所養的黑狗咬傷，但法院勘驗現場監視器畫面，發現黑狗確實是由林家衝出並咬傷黃婦，之後又返回住處旁草叢藏匿。鄰居證人及林家成員間的對話錄音亦指出，被告家中狗隻曾有攻擊行為，林家父親當天還罵兒子，沒把狗綁好才會出事。

法院認為，林高職生未善盡對具攻擊性狗隻的管束義務，和當漁夫的父親應負連帶賠償責任，儘管黃婧主張慰撫金99萬元，但考量其實際傷勢、住院超過10日所受痛苦，以及雙方經濟能力與生活背景，法院最終酌定慰撫金為30萬元，加計醫療費用3270元，共判決林家父子要賠償30萬3270元。

法界人士指出，該案也提醒飼主，飼養寵物須妥善管理，特別是具攻擊性的犬隻，應繫繩或配戴嘴套，否則不僅恐釀成傷人悲劇，亦將面臨刑民雙重責任。