吳修齊基金會、南紡各捐千萬助台南風災　宏佳騰發電機災區供電

▲吳修齊基金會與南紡購物中心各捐千萬援助台南災後重建，展現企業社會責任。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，風災過後各界紛紛伸出援手，吳修齊紀念雙親文教公益基金會、南紡購物中心11日各捐出新台幣1000萬元善款協助災後復原，宏佳騰動力科技也提供80kW氫能發電機，支援災區臨時電力供應，為尚未復電的家庭送上即時支援。

台南市長黃偉哲11日隨同總統賴清德前往七股、將軍、學甲、柳營等地勘災，感謝各界善心義舉，盼攜手讓受災市民早日重建生活。

社會局表示，截至11日下午，市府共收到指定援助「丹娜絲風災」的善款達2375萬8558元，包含吳修齊基金會與南紡購物中心合計捐贈的2000萬元，尚有不少民眾透過線上平台進行小額捐款，展現全民齊心相挺的力量。社會局強調，所有捐款將專款專用，運用於協助受災戶生活重建與急難救助，並定期公開明細，確保透明。

宏佳騰公司此次捐助的氫能發電機具備零碳排、低噪音、無空污等特性，能穩定供應災區指揮所、安置中心及醫療單位等核心場域用電，協助地方度過最艱困的斷電期，為災後復原提供強大後援。

台南市政府呼籲，風災後的重建之路漫長，需要社會各界持續關注與投入。市府也持續募集各項物資與資源，期盼更多企業、團體與市民響應捐款行動，陪伴台南災民共度難關。