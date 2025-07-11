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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

災民要求國軍清理家園遭賴清德回絕？　總統府駁：惡意扭曲

▲▼丹娜絲颱風重創中南部地區，總統賴清德赴台南勘災。（圖／總統府提供）

▲丹娜絲颱風重創中南部地區，總統賴清德赴台南勘災。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部地區，總統賴清德今（11日）再度南下台南勘災。有媒體報導，面對災民盼國軍協助清運，賴清德回稱「不能什麼事情都靠國軍」，總統府發言人郭雅慧駁斥，《中國時報》罔顧事實，惡意扭曲，除了無視新聞倫理，對辛苦投入救災的國軍更是非常不公平。

郭雅慧表示，針對《中國時報》報導，誣稱總統今（11日）於台南七股勘災「回絕災民要求國軍清理家園」一事，該報導明顯惡意誤導。事實上，風災以來國軍即投入台南等地協助救災迄今，總統於七股勘災時，也在現場向辛苦的國軍感謝打氣，相關歷程各家媒體都有影音報導、直播畫面呈現。

郭雅慧表示，《中國時報》罔顧事實，惡意扭曲，除了無視新聞倫理，對辛苦投入救災的國軍更是非常不公平。

郭雅慧指出，國軍展開「漢光41號演習」實兵演練的同時，國防部就已經檢討兵力，支援地方政府，全力投入包括嘉義、台南等受災嚴重地區的救災復原工作，希望協助民眾早日恢復正常生活。另外，中區後備指揮部也動員嘉義竹崎鄉後備軍人輔導中心，協助災後復原工作，總統更多次在勘災時表達對國軍的感謝。

郭雅慧說，該報導以移花接木手法誣稱總統指「不能什麼事情都靠國軍」，還原現場情況，是總統回應災民提出「希望國軍進入家中清理家園」時，提醒國軍依規定不得進入民宅，該建議有執行為難之處。

郭雅慧指出，總統更進一步提及希望民力也要加入救災，因為台灣面臨著區域軍事擴張威脅，亦常遇颱風或地震等天然災害，不能只由國軍應處，因此賴總統上任後立即推動全社會防衛韌性，就是要落實民間力量應對災難，強化災後的快速復原能力，讓中央與地方政府以及民間三股力量可以有應對災害、自救的能力，強化韌性。
 

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