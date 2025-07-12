分科測驗第2天考「史、地、數乙、公民」　沒帶證件扣1級分

▲分科測驗今天進入第二天，今天考歷史、地理、數乙、公民與社會。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

114學年分科測驗今（12日）進入第2天，考歷史、地理、數乙、公民與社會。大考中心指出，昨天違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件，提醒考生今記得攜帶身分證等有效證件，考前記得將手機完全關機，以免鈴響被扣4級分，考生要在答題卷「簽全名」，未簽名與考試中喝水也會被扣1級分。

分科測驗今年共3萬9190人報名，在全國28個考區、40個分區、1194個試場應考。第二天考歷史、地理、數乙、公民與社會等4科，歷史科共1萬8868人報名，地理科1萬6399人，今年新增的數學乙，共有1萬6399人選考，公民與社會則有2萬266人報考。

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根據大考中心統計，昨天考生違規共51件，主要以未攜帶有效證件正本21件最多，還有行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音），在考試中飲水，考試鈴響結束仍繼續作答等，提醒考生要記得確實將手機關機，若被發現隨身攜帶手機或放在抽屜，就算關機也要扣三級分，未完全關機則不論放置的位置都扣四級分。

大考中心提醒考生，今天考前記得將手機完全關閉，應考時務必記得攜帶國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本，若未攜帶規定有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。