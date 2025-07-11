　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗生物「不可能的漢堡」入題　試考生：難易適中

▲大學分科測驗今起一連兩天登場，圖為松山家商考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大學分科測驗今起一連舉行兩天，最後一堂考生物。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日最後一節考生物，包括不可能的漢堡、東方蜂鷹入題。入闈協助審題的試考生認為，今年生物科以多種題型評量學生不同面向能力，實驗題考法讓考生得牢記實驗操作流程，且對細節有清晰印象，整份試卷無過度細節記憶內容，考生需活用各章節觀念才能作答，整體來說「難易適中」。

分科測驗今天最後一節考生物，總共1萬4953人報考，1551人缺考，缺考率10.37%，比去年增加0.71%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年生物科試題取材廣泛，除基本生物學科知識外，融入多元題材，包括時下流行食物「不可能漢堡」、革命性研究記憶體機制「光遺傳技術」、經典諾貝爾獎「破解密碼子」等，還有探究與實作題型，像是東方蜂鷹取食喜好研究等，引導考生從圖表數據擷取資訊及進行歸納分析，整卷試題難易適中，且具有鑑別度。

入闈協助審題的試考生認為，今年生物科以多種題型評量學生不同面向能力，包括實驗設計、圖表判讀與分析推論，實驗題考法讓考生不僅要牢記實驗操作流程，更要對細節有清晰印象，整份試卷無過度細節的記憶內容，但仍具有鑑別度，考生需要活用各章節觀念才能作答，整體而言考題為「難易適中」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話
遭川普課25%關稅　日相石破茂怒爆粗口！
紅姐約砲延燒！　健身教練遭誤認怒斥：給我錢都不去
藍5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行
2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢業
他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼了
台積電「最年輕副總」李文如請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉生平一次看

釋出「0001至9999」號車牌　台東監理站公告競標辦法

分科測驗生物「不可能的漢堡」入題　試考生：難易適中

說分手像拍連續劇！這「3星座」最容易把愛變拉鋸戰

他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼：扣完手續費剩8元

「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大

快訊／海象不佳！金門縣宣布小三通雙向暫停航　7航次受影響

台美關稅協商卡關！郭正亮曝「2產業」慘了：台灣恐怕撐不住

快訊／大學分科測驗「數甲」參考解答公布

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉生平一次看

釋出「0001至9999」號車牌　台東監理站公告競標辦法

分科測驗生物「不可能的漢堡」入題　試考生：難易適中

說分手像拍連續劇！這「3星座」最容易把愛變拉鋸戰

他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼：扣完手續費剩8元

「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大

快訊／海象不佳！金門縣宣布小三通雙向暫停航　7航次受影響

台美關稅協商卡關！郭正亮曝「2產業」慘了：台灣恐怕撐不住

快訊／大學分科測驗「數甲」參考解答公布

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

快訊／南投男買早餐「失聯5天」找到了！遺體被拉上岸

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

最穩洋投羅戈順延對味全　兄弟先發輪值動盪、鄭浩均成亮點

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

藏兩死胎屍體多年！英女子遭判緩刑　法院認「失去孩子非她之過」

城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐　體驗划全台唯一S型稻浪獨木舟

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

生活熱門新聞

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現

約砲健身教練、大學生　陸偽娘紅姐曝「釣男心法」

7-11生日！全家「超強祝福」吸4萬人讚爆

玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣

花4000買旅平險　「出國急診」只賠107元

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

更多熱門

相關新聞

快訊／分科測驗數甲參考解答公布

快訊／分科測驗數甲參考解答公布

114學年度大學分科測驗今（11）日首日第3節考數甲，根據大考中心資料，今年數甲共2萬3950人報考，1742人缺考，缺考率7.27%，比去年增加1.05%。得勝者文教提供數甲科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

分科數甲作答容易上手！公仔抽獎入題　高中師：成績估比去年高

分科數甲作答容易上手！公仔抽獎入題　高中師：成績估比去年高

快訊／分科測驗化學參考解答出爐

快訊／分科測驗化學參考解答出爐

學生要簽名確認考科　他還原時間軸

學生要簽名確認考科　他還原時間軸

關鍵字：

分科測驗生物科大考中心

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面