分科測驗生物「不可能的漢堡」入題　試考生：難易適中

▲大學分科測驗今起一連舉行兩天，最後一堂考生物。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日最後一節考生物，包括不可能的漢堡、東方蜂鷹入題。入闈協助審題的試考生認為，今年生物科以多種題型評量學生不同面向能力，實驗題考法讓考生得牢記實驗操作流程，且對細節有清晰印象，整份試卷無過度細節記憶內容，考生需活用各章節觀念才能作答，整體來說「難易適中」。

分科測驗今天最後一節考生物，總共1萬4953人報考，1551人缺考，缺考率10.37%，比去年增加0.71%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年生物科試題取材廣泛，除基本生物學科知識外，融入多元題材，包括時下流行食物「不可能漢堡」、革命性研究記憶體機制「光遺傳技術」、經典諾貝爾獎「破解密碼子」等，還有探究與實作題型，像是東方蜂鷹取食喜好研究等，引導考生從圖表數據擷取資訊及進行歸納分析，整卷試題難易適中，且具有鑑別度。

入闈協助審題的試考生認為，今年生物科以多種題型評量學生不同面向能力，包括實驗設計、圖表判讀與分析推論，實驗題考法讓考生不僅要牢記實驗操作流程，更要對細節有清晰印象，整份試卷無過度細節的記憶內容，但仍具有鑑別度，考生需要活用各章節觀念才能作答，整體而言考題為「難易適中」。