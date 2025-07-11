分科數甲作答容易上手！公仔抽獎入題　高中師：成績估比去年高

▲大學分科測驗今起一連舉行兩天。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（11日）下午考數學甲，商店抽獎方式販售熱門公仔等生活議題入題。台北市高中數學教師群表示，今年數甲偏重測驗程序性知識，論證推理及解決問題能力，計算量適當，各大題及多選題選項大致由易而難排列，簡單題目比去年多，「作答時感覺比較容易上手」，整體成績有望比去年高。

根據大考中心資料，今年數學甲共2萬3950人報考，1742人缺考，缺考率7.27%，比去年增加1.05%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數甲試題以評量數學概念為主，不需要繁複計算，各題型題目排序都是由易而難，鼓勵學生作答，建立信心及延伸挑戰，例如單選第三題選項設計頗具巧思，鑑別迷思概念，多選題第5題選項設計建構解題思路。整體而言，整份試卷難易皆有，預估難易度與去年接近。

入闈協助審題的試考生表示，今年數甲以測驗抽象數學觀念為主，只有12至14題取材自生活中常見的抽獎活動。多數試題為高中課本所學的延伸，對於有充分準備的學生來說，應該可以在考題中找到熟悉題型，並輕鬆作答與應對。

台北市高中數學教師群表示，今年數甲偏重測驗程序性知識，論證推理及解決問題能力，計算量適當，各大題及多選題選項大致由易而難排列，簡單題目比去年多，低分群分數會比去年高，且「作答時感覺比較容易上手」，學生花的時間相對少，雖然難易度和去年差不多，但整體成績有望比去年高。