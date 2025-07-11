快訊／大學分科測驗「生物」參考解答出爐

▲大學分科測驗今起一連2天登場。（示意圖）

記者蕭筠／台北報導

114學年度大學分科測驗今（11）日首日最後一節考生物，總共1萬4953人報考，1551人缺考，缺考率10.37%，比去年增加0.71%。得勝者文教提供生物科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年生物科5標（頂前均後底）為「53、48、38、29、23」分。因今年生物科題目對照去年差不多簡單，且基本題多一點，故均標、後標各提高1級分，但頂標、前標未變，主要原因為存在陷阱題。

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▲得勝者文教生物老師解析試題。（圖／記者蕭筠攝，下同）

生物補教老師游夏表示，今年生物科題目平易近人且鑑別度非常高，不僅問句明確，考點、語句相當清楚，也不容易發生爭議，相較過往，圖表、數據分析題目相對減少，考生可用學習知識得到分數，若是該類型題目太多即無法分辨程度。

今年題目也延續去年特色，包括植物學、生態學、演化學題目偏多但也不難，另外生命科學研究歷程題目也特別多，且出得非常好，不是背科而是科學推論題，閱讀測驗題也簡單許多，文章變短不艱澀，可提高答題速度，整份試卷壓力主要落在遺傳學、演化生態學跟植物學。

▼得勝者文教提供生物科考題解答。

▼生物科混合題及非選擇題解答。