建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

▲建臺高中之前指誤用舊表單，大考中心反駁，主因是填錯欄位。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今天登場，建臺高中學生考科集體報錯烏龍事件持續受各界關注。事發後校方對外指原因是錯用舊的表單，但大考中心今（11日）則打臉學校，指報名表單都一樣，沒有新舊之分，而且數乙是今年新增考科，舊的表單根本沒數乙的欄位，事件主因是校方填錯欄位導致。

分科測驗今起一連兩天舉行，共有3.9萬名考生報名。不過，近期最受矚目，莫過於苗栗縣私立建臺高中爆發嚴重疏失，校方將學生報考科目集體報錯，讓原本考生物的考生變成考歷史科，考歷史的報成考生物，共有23名考生受影響，更引發各方關心。

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不過，事發後校方澄清，會出錯是使用校內的舊表單檢查確認，上傳時沒有發現今年新表單的科目順序更動，才導致這次問題，但今天大考中心則反駁。

大考中心主任張新仁透露，分科測驗報名表單和往年都一樣，沒有新舊之分，校方若是使用舊的表單，就不會在表單上出現數乙，因為數乙是今年新增的考科，事件主因是校方填錯欄位，但校方主動幫學生報名這部分值得肯定。

張新仁強調，報考資料正確性至為重要，在簡章不同章節都有提醒，也提供多次得以補正時間，像是在簡章第13頁提醒，集體報名考生，必須親自詳實校核「報考資料確認表」個人報名資料無誤並簽名。

此外，張新仁提到，集體報名考生在集報高中完成檔案傳輸後，即可至大考中心網頁「分科測驗」試務專區的考生專區註冊並進行查詢確認，若集報考生發現錯誤，在6月5日至17日的報名期間內，皆可由集報高中上網更正，都有補正機會，但到最後都沒有發現錯誤並更正。