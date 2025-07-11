「紅姐的房間」濾鏡爆紅！上萬人瘋P圖惡搞：你也被騙進來了？

▲隨著大陸「南京紅姐」事件掀起關注，「紅姐房間濾鏡挑戰」也跟著爆紅。（圖／翻攝自微薄、記者閔文昱翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國偽娘網紅「紅姐」假扮女性與上千男性發生關係、還偷拍外流引爆風暴，如今這起事件竟在網路掀起另類迷因潮！有網友在Instagram推出「紅姐濾鏡挑戰」，直接將紅姐的房間場景製作成濾鏡，讓大家把自己「P圖送進房間」，上頭還寫著泰文「神祕的房間」，瞬間吸引大量網友惡搞參加，火速在泰國、台灣等地傳開。

這款濾鏡出現後，有人笑稱是「新版李宗瑞濾鏡」，男星黃豪平也忍不住加入討論，直呼如果自己是受害者，可能會積極推這個濾鏡，「圖片流出就可以說：我只是參加挑戰啦！」言論一出也引發網友共鳴，不少人笑稱「這根本自救濾鏡」、「比打馬賽克還好用」。

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▲南京紅姐騙砲上千男子，偷拍影片後還放在網上販售。（圖／翻攝自微博）

不過，事件雖荒謬，仍有不少網友提醒勿忽略偷拍本質，「大家笑著P圖，卻忽略被偷拍的人有多可憐」，也有人反思，「男性被外流的那一刻，終於知道這種痛了」，但隨著話題愈演愈烈，「紅姐房間」不但變成濾鏡挑戰關鍵字，也被網友做成表情包、迷因圖，甚至有網友加上文字「你也被騙進來了？」等，在各大社群平台瘋傳，目前光是在IG就有破萬人參與濾鏡挑戰。

事實上，紅姐的真實身份是名38歲的男子，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以「免費性行為」為誘餌約見面。據悉，紅姐每次只要求男網友帶花生油、水果等禮物作為見面條件，就願意發生性關係，部分受害者見面後，即便發現對方真實性別，大多抱持著「來都來了」的心態，照樣發生性關係，紅姐則會架設偷拍鏡頭，將性愛過程全程拍下，再放到會員制平台收費販售，目前據傳有1691名男性受害。