歷史分水嶺！486先生揭「美特戰部隊駐台內幕」：已納入作戰體系

▲美軍特種部隊已進駐金門與澎湖，與我國軍進行實戰訓練。突圍馬公機場今（13日）上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網路名人「486先生」陳延昶今（13）日在臉書發文指出，美軍特種部隊近期正式駐紮台灣，這不僅是新聞，更是「歷史的分水嶺」。他強調，早在去年就已掌握美方已有超過150名教官和現役軍人駐台，並進行一對一協訓，如今兵役延長、訓練改革背後，其實都有美軍邏輯與戰術體系的影子。

陳延昶引用公開資訊指出，美軍陸軍第一特種部隊群第二營的「綠色貝雷帽」小隊，已進駐金門與澎湖，與我國101兩棲偵察營、空降特戰部隊共同進行夜間突襲、兩棲滲透、敵後破壞等實戰訓練，並實際操作黑黃蜂納米無人機。他直言，美軍早已不只是象徵性交流，而是實質納入印太戰術節點，背後調度由桃園龍潭的特戰部隊聯絡中心負責。

陳延昶也提到，今年漢光41號演習是台灣歷來規模最大、最真實的一次，共動員2.2萬名官兵與預備役，進行實兵實彈、全天候訓練，模擬中共從多地突襲，並針對高階指揮官陣亡、通訊中斷等最壞情境進行備援演練，不同於過去演給媒體看的表演式演習，這次全面封閉，是「真正準備戰爭」的節奏。

針對國軍體質，陳延昶也肯定國防部長顧立雄上任後的一系列改革。他指出，顧不是軍系出身，反而更敢打破過去黃埔式教條，廢除刺槍術與踢正步，簡報不得超過20分鐘，強調「實戰導向」，同時推動三軍聯合作戰系統，並整肅人事黑箱與貪瀆問題，從結構上讓軍隊脫胎換骨。

陳延昶列出國軍現有裝備與戰力，包括210架F-16V戰機、129架IDF、數百輛主力與次主力戰車，以及各型飛彈與火箭系統，強調台灣的防衛體系早已美規化，不僅武器夠多、部署靈活，還有實際整合與演練，與中共軍隊貪腐問題對比鮮明。

最後，陳延昶認為，台灣已不再是棋子，而是自由世界防線的最前線，若中共膽敢動武，台灣不會單打獨鬥，「美軍根本早就進來了」，而中國最自豪的火箭軍也早因貪腐而遭清洗兩輪，「中國解放軍就是一群飯桶癟三，若膽敢侵犯，我們就淦S他們。」