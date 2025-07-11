高齡毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北動保處重罰飼主1.5萬元

▲高齡犬高溫下綁機車熱衰竭亡，新北飼主挨罰1萬5,000元。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日，不只人會中暑，毛寶貝更是「熱」不可擋！新北市動保處近期接獲通報，一隻12歲高齡犬在酷暑下被飼主綁於機車上，未提供飲水與遮蔽，最終疑似因熱衰竭與脫水倒下，送醫搶救不治。經查，該犬當時處於無遮蔽空間、無飲水設備下曝曬，飼主雖聲稱「只是到附近醫院找親人一下」，仍難掩失愛之痛。新北市動保處依法開罰1萬5,000元，並要求飼主接受3小時動物保護講習課程。

事發地點位於輔仁大學校園停車場，當時氣溫逾攝氏30度，一名路過民眾見到年邁米克斯犬氣喘吁吁、舌頭外吐，疑似中暑，立即通報動保處前往救援。人員到場時犬隻已呈休克狀態，飼主趕回帶往就醫，最終仍回天乏術。經調查，該犬年事已高，體態肥胖，在烈日曝曬下，僅短時間即引發熱衰竭，釀成無可挽回的悲劇。

動保處指出，熱衰竭並非罕見事件，尤其短吻犬、長毛犬、肥胖犬、高齡或患病犬隻等皆為高風險族群。例如法鬥、英鬥、巴哥、北京犬等短吻犬種，因鼻道狹窄不易散熱；黃金獵犬、喜樂蒂等長毛犬在高溫下宛如穿著厚重大衣；肥胖犬體脂率高影響散熱效率；高齡犬則因代謝緩慢、體溫調節機能降低，若合併心臟病或呼吸系統等疾病，風險更高。根據《動物保護法》第5條第2項第4款規定，飼主應避免其所飼養動物遭受騷擾、虐待或傷害，若因疏忽造成動物受傷或死亡，依第30條第1項第1款，處以1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。

動保處長楊淑方呼籲，毛寶貝陪伴我們走過歲月、逐漸邁入高齡，更需要細心照料與溫柔守護。本案不僅令人不捨，也再次提醒所有飼主：愛不只是陪伴，更是一份責任。動物無法選擇環境，唯有飼主的關懷才能守護牠們的安全與健康。外出時務必提供陰涼處與足夠飲水，保持通風；室內若高溫也應開啟冷氣或電風扇協助降溫。

此外，動保處與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作，推廣寵物急救觀念與技巧，每梯次提供5名免費名額參加「2025年度大人、小孩與毛寶貝之基本救命術課程」，即日起開放報名，邀請民眾共同守護毛孩生命安全。