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不只全國電子！北門綠豆沙、達利早餐「都暫停使用街口支付」

▲街口支付。（圖／記者楊絡懸攝） 

▲街口支付。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「街口支付」母公司街口金融科技公司，爆出36億元股權糾紛。各界擔心街口支付也受到影響，因此昨日、今日都有店家陸續發文通知客人，即日起暫停提供街口支付服務。而街口支付則發布聲明，強調用戶服務、店家合作都穩定如常。

具一定知名度的早餐店達利早餐昨日就在臉書粉專發布重要通知，因進行流程調整，他們全門市都暫停提供「街口支付」服務，但客人仍可以使用其他的方式，如LINE Pay、現金等支付。

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緊接著，北門綠豆沙牛乳大王羅東店也發布「街口支付暫停使用公告」，提到因「街口支付」的相關訊息曝光，為了維護交易安全和顧客權益，他們即日起暫停街口支付的付款服務，現場目前只提供現金服務，但他們會持續關注事件發展，並視情況再恢復服務。

在新北的「早個好地方」也因考量到「街口支付」的相關新聞，即日起暫停使用街口支付服務，僅接受現金付款。全國電子也發布公告，「即日7/11起暫停提供街口支付服務，造成不便，敬請見諒！」點點圈donut透過粉專公告，從今日起暫停提供街口支付服務。

回顧整起事件，「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易無效，須返還交易款，並准泰山假執行；法院依據泰山公司聲請，昨天下午2點半由員警陪同前往台北市長安東路2段街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

街口金融科技公司是全資主導「街口支付」的母公司，如今遭法院執行查封，甚至可能被債權人泰山公司進一步聲請拍賣，此事是否影響街口支付658萬用戶的權益，引起各界關注。

街口支付則發布聲明，強調「街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損」。

街口支付也指出，「街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常」。

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