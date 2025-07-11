街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉生平一次看

▲街口金融科技董事長胡亦嘉。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技公司」（街口金科）近日因36億元股權交易糾紛遭台北地方法院查封，引發市場關注。雖街口支付多次強調與母公司財務獨立、用戶資金受信託保障無虞，但創辦人胡亦嘉的背景與爭議，再度成為焦點。

胡亦嘉來自台灣金融名門，父親胡定吾曾任開發金控董事長與台北101董事長，與富邦、國泰等財經巨擘交情深厚。其祖父胡炘則是蔣中正時代的侍衛長，家世顯赫。

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胡亦嘉留學美國，取得哥倫比亞大學碩士學位後，於華爾街擔任對沖基金分析師，累積實戰經驗。2015年他返台創辦街口支付，主打本土電子支付，迅速打開市場，截至2025年已有逾658萬用戶。

街口支付2018年取得電子支付執照，正式營運，並引入資金信託機制保障用戶安全。然而胡亦嘉個人作風卻屢傳爭議，2021年因貸與關係人資金遭金管會重罰，停止執行董事職務一年；2023年又因街口投信多重職務違規，被法院撤銷董事任職資格，胡雖提訴抗議仍敗訴。

近期，街口金科與泰山企業因股權交易被法院判定交易無效，須返還36億元，街口總部遭查封。面對「人去樓空」報導，街口支付澄清因辦公室施工，啟動異地辦公，營運未受影響。

除事業外，胡亦嘉的家庭生活亦成話題。他2022年迎娶外型亮眼的莊郁琳，並於2024年迎來第二胎，成為「二寶爸」。莊郁琳曾為PTT表特版人氣人物，被譽為「台版潤娥」。

目前，胡亦嘉已被檢方依特別背信罪起訴，並遭限制出境，是否延長境管、甚至祭出科技監控，仍待法院決定。