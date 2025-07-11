川普上任後中美最高層「首次見」　陸外交部：王毅下午會晤魯比歐　

▲ 王毅「首次」會晤盧比歐 。（圖／翻攝 微博 萌音大酋長）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部今（11）日舉行例行記者會，外交部發言人毛寧在回應外媒記者「能否證實王毅外長與盧比歐會見」的提問時表示，王毅外長於今天下午會見美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。外媒報導分析，兩人會見或為中美元首峰會鋪路。

美國國務院今11日率先釋出消息稱，美國國務卿魯比歐將今11日在吉隆坡與中國外交部長王毅舉行會晤。港媒《南華早報》稱，如果此次會晤實現，這將是魯比歐今年1月就職以來兩國外長首次「面對面」會談。

大陸官媒社群帳號《玉淵譚天》今天下午3點半多也證實指出，「當地時間7月11日，在馬來西亞吉隆坡出席東盟外長會期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅會見美國國務卿魯比歐。」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

稍早，中國外交部發言人毛寧在回應外媒提問「發言人能否證實此事？」毛寧僅簡短回答，「據我瞭解，王毅外長將於今天下午會見美國國務卿魯比歐。」

第58屆東盟外長會及系列會議10日在馬來西亞首都吉隆坡正式登場。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席東亞合作年度系列外長會；美方由國務卿魯比歐訪問馬來西亞並參加東盟相關會議。

這是盧比歐上任首次出訪東南亞，也是中美外長「首次」同一時間段開啓東南亞之行，兩人也是在今天「首次」面對面會晤，也是自今年1月美國總統川普重返白宮以來，美中之間最高層級的會談之一。

魯比歐昨10日被問及會否在東盟外長會期間會見王毅時說，「正在努力安排。」他說，如果與王毅會面，他將就中國對俄羅斯提供的軍事支持等提出關切。

今年6月，美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，並互邀對方到訪。《路透社》稱，中美外長會晤或為兩國元首峰會鋪路。