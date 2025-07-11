關稅大刀砍向東協！美國務卿亞洲行急滅火「東南亞稅率可能更優」

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日對超過20個國家發出關稅警告，預告自8月1日起將對包括馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、寮國與緬甸等東協（ASEAN）成員國課徵20%至40%不等的懲罰性關稅，震撼亞太政經圈。面對全球緊張的貿易氣氛，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日出席在吉隆坡舉行的東協外長會議，表示東南亞多國「最終可能獲得比世界其他地區更好的關稅待遇」，試圖穩定區域關係。

根據法新社報導，盧比歐此行是他上任以來首度亞洲出訪，強調印太地區是美國外交的核心優先事項。他在致詞中稱，美國是東協的堅定夥伴，「未來50年的故事將在這個區域書寫」，呼籲持續深化雙邊合作。他同時指出，美東協貿易已為當地創造逾百萬個就業機會，雙邊經濟關係不可輕言切割。

儘管盧比歐主張東協未來有望享有較優惠的稅率，但川普政府近期對馬來西亞等國的高額關稅通知已造成實質壓力。馬國總理安華與盧比歐會晤後透露，雖收到美方針對馬國課徵25%關稅的「一般信函」，但雙方仍有時間協商。他強調馬來西亞作為美國重要貿易夥伴，希望維持長期穩定合作關係。

▲盧比歐上任後首次出訪亞洲 。（圖／路透）

與會各國對美國貿易壓力反應不一。有分析認為，華府正藉由關稅談判施壓東南亞國家，意圖讓它們降低對中國的經濟依賴。然而新加坡學者歐爾森指出，多數東協國家與中國貿易額遠高於美國，若操之過急，反而可能激化地緣對立、削弱美方影響力。

與此同時，中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也出席本次東協系列會議，強化中國作為「可靠貿易夥伴」的形象，與美方形成鮮明對比。面對中俄雙重壓力與貿易爭議陰影，盧比歐仍試圖將焦點拉回區域安全與合作議題，並強調將持續推動南海安全、跨國犯罪打擊等共識性合作。

美國國務院官員指出，盧比歐此行不僅關乎對東南亞的經貿關係，更是為了重申美國在印太戰略上的承諾。儘管距離川普政府上任已過7個月，美方仍希望透過高層互動「亡羊補牢」，鞏固盟友信任，對抗中國日益升高的區域影響力。