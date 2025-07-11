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桃園蘆竹新南路禁行30噸+大貨車　7/14日起最高開罰1800

▲桃園市蘆竹區新南路一段（南華一街起至南崁路）為市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，蘆竹警方預計7/14日起將以科技執法取締。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區新南路一段（南華一街起至南崁路）為市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，蘆竹警方預計7/14日起將以科技執法取締。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局針對蘆竹區新南路一段（南華一街起至南崁路止）公告禁止30噸以上車輛行駛路段，但仍不時有大型車輛違規駛入，為維護用路人安全，交通局於新南路一段與忠孝東路口建置大貨車禁行科技執法，即日起為宣導期，另於7月14日起正式啟用。蘆竹警方呼籲，違者將製單告發違規行駛車輛，最高將面臨1800元罰鍰。

▲桃園市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，在蘆竹區新南路口處架設宣導標語提醒。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，在蘆竹區新南路口處架設宣導標語提醒。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方表示，蘆竹區新南路一段緊鄰市區，因車流量大，市府交通局已公告禁止30噸以上車輛行駛路段，但仍不時有大型車輛違規駛入，為維護用路人安全，籲請駕駛人勿貪圖方便行駛禁行路段，違者將依道路交通管理處罰條例處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，提醒駕駛人可至桃園市交通局網站查詢大貨車禁行路段及替代道路，以免受罰。

▲桃園市蘆竹區新南路一段（南華一街起至南崁路）為市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，圖為違規駛入大型車輛遭致單告發案例。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區新南路一段（南華一街起至南崁路）為市府交通局公告禁止30頓以上車輛行駛，圖為違規駛入大型車輛遭製單告發案例。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方強調，為維護用路人安全，交通局已於新南路一段與忠孝東路口建置大貨車禁行科技執法，即日起為宣導期，交通局將於7月14日起正式啟用，違者將製單告發。

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