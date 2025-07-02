彰化139縣道這根測速半年抓3811件！「超速王」飆148km重罰3.6萬

▲彰化139縣道7.7K測速桿榮登桿王寶座。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣上半年「最會拍」的測速照相桿排行榜揭曉！縣道139線7.7公里處以半年取締3811件超速的驚人數字，榮登榜首，將去年的桿王台74甲線2.2K南下擠下。更令人咋舌的是，二林鎮出現一輛黑色豐田轎車榮登「飆速王」，在限速60公里的路段竟飆到148公里，遭重罰3萬6000元並吊扣駕照6個月，可謂損失慘重。

▲黑色豐田轎車行經二林鎮時速狂飆148公里遭重罰。（圖／警方提供）

彰化縣警局目前設有38支固定測速照相桿及56處科技執法點。今年1至6月測速桿取締前三名分別為、139縣道7.7K (3811件)、台74甲線2.2K南下 (3005件)、139縣道8.537K (1853件)。

素有「死亡彎道」之稱的139縣道果然名不虛傳，包辦了冠、季軍。警方指出，該路段彎道多，騎士常壓車過彎，導致超速及事故頻傳，因此列為重點取締區域。其他上榜的還有台1線大村段、員林員埔路、鹿港鹿和路等，提醒用路人行經這些路段務必小心。

排名 測速桿地點 測速件數 1 彰化市縣139線7.7公里處 3,811件 2 台74甲線2.2K處南下 3,005件 3 芬園鄉縣139線8.537公里處 1,853件 4 大村鄉台1線201.4公里處 1,421件 5 和美鎮和港路與西興路口 1,382件 6 員林市員埔路與三潭巷口 1,078件 7 鹿港鎮鹿和路2段507號 890件 8 二林鎮太平路與修心路口 819件 9 埤頭鄉縣152線16.5公里 633件 10 和美鎮線東路5段291號南側170公尺 464件

警方指出，最離譜的違規案例發生在今年1月20日上午11點多，二林鎮太平路與修心路口，一輛黑色豐田轎車被測速照相拍到時速高達148公里，遠遠超過該路段60公里的速限，超速達88公里！警方依《道路交通管理處罰條例》開出最高罰鍰，並吊扣牌照6個月。警方則感嘆，「開這麼快簡直是玩命！」

▲彰化139縣道8.537K測速桿取締第3名。（圖／警方提供）

警方統計，今年上半年10大測速熱點共發生12件事故，相較去年同期的19件減少了7件，降幅達39%。以139縣道為例，去年上半年發生8件嚴重事故，今年同期僅剩3件，顯示執法成效顯著。

除了固定測速桿，彰化還有56處科技執法點，全縣共有94個「電子眼」24小時監控。今年上半年10大科技執法路口取締總件數高達5萬3879件，其中埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口以半年開出4280張罰單，平均每月713張的驚人數字，成為科技執法的「績效王」。

排名 執法路口 執法件數 1 埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口 4280件 2 社頭鄉縣141線與崙饒路口 2935件 3 和美鎮線東路2段485號 2884件 4 彰化市新平路與環河街口 2723件 5 二林鎮二城路6號前 2093件 6 埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 2047件 7 溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口 1826件 8 大村鄉山腳路與學府路口 1745件 9 田中鎮員集路1段與大安路1段路口 1729件 10 埔心鄉中正路1段與武聖路口 1643件

彰化縣警察局強調，設置測速照相桿、科技執法的目的並非開罰單，而是希望用路人養成減速習慣，切勿搶快而造成荷包失血，更重要的是避免發生危險。安全，才是回家的唯一道路。

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法再度蟬聯冠軍寶座。（資料圖／警方提供）