別闖！測速與科技執法熱區排行公佈　永康、仁德路口奪「罰單王」

▲台南市2025年上半年「測速桿」與「科技執法」排行榜出爐，展現新交通違規熱點。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年上半年「測速桿」與「科技執法」排行榜出爐！永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口的測速照相桿，以半年取締4138件登上全市冠軍寶座；仁德區中山路與中正路三段口的科技執法設備也以5020件奪下科技執法之最，兩者皆由2024年度亞軍「扶正」奪冠，展現新交通違規熱點。

台南市警交通警察大隊統計2025年1至6月各路段取締數量，固定式測速方面，永康高速一街二段測速桿衝出第一，以4138件居首。第二、第三名皆落在安南區，分別是公學路六段418號前（3883件）與安吉路三段近安順莊大道（3618件）；而2024年居冠的台84線玉井段（40.38K），這期退居第四（3442件），惟仍屬取締熱點。

固定測速取締件數排行前10名依序為：一、永康區高速一街二段與永二街245巷26弄口（4138件）；二、安南區公學路六段418號前（3883件）；三、安南區安吉路三段近安順莊大道（3,618件）；四、玉井區台84線40.38公里處（3442件）；五、新市區台1線317.7公里處；六、安南區安明路近北汕尾路口；七、東山區165線18.82公里處；八、柳營區長榮路四段約2.8公里處；九、南區永成路二段369號往南70公尺；十、永康區復興路與高速二街口。

科技執法設備部分，今年上半年第1名由仁德中山路與中正路三段口以5020件穩坐榜首，取締類型多為違規左轉、闖紅燈與未停讓行人。第二、第三名分別是永康中正北路與永安路口（4428件）、仁德文德路與中山路口（3985件）。2024年榜首的北區中華北路與觀海橋口，本期退居第4名。科技執法取締件數前10名如下：一、仁德區中山路與中正路三段路口（5020件）；二、永康區中正北路與永安路口（4428件）；三、仁德區文德路與中山路口（3985件）；四、北區中華北路與觀海橋路口（2749件）；五、永康區復興路與高速一街二段口；六、新市區台19甲線與西拉雅大道；七、南區大成路與國民路口；八、南區西門路與健康路口；九、永康區中華路與中央路口；十、北區西門路與北安路口。

台南市交警大隊呼籲，以上熱點區域多為車流交織、學區或行人穿越頻繁地段，請駕駛人減速慢行、依法行車，避免違規受罰，也守住用路人的安全與荷包。