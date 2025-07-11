分科考前6分鐘爆胎急求助　中壢警4分鐘護送考生及時到考

▲今天早上一名考生家長向中壢派出所求助，騎乘機車因爆胎無法送兒子趕赴考場，希望警方協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今（11）日是今年大學分科測驗首日，將進行物理、化學、數學甲、生物等科目考試。上午8時29分許考試即將開始前，中壢警分局中壢派出所接獲一名考生母親焦急衝入派出所求助，原本騎乘機車載送兒子前往中壢高中考場途中，後輪突然爆胎無法行駛，眼看8時35分預備鈴即將響起，母親向警方求助商借機車代步，2名員警立即驅車護送考生在短短4分鐘抵達考場，讓考生順利應考。

▲今天早上一名考生家長向中壢派出所求助，2名員警立即驅車護送前往考場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，中壢派所備勤警員涂宏瑋與警專43期實習生林鈺晨獲悉考生媽媽焦急求助後，深明攸關考生大事，立即表示主動駕駛巡邏車護送考生前往考場。自8時30分出發，在車流量大的上下班時間僅以短短4分鐘，順利於8時34分將考生安全送達國立中央大學附屬中壢高中考場門口，順利讓考生在預備鈴響前進入考場應試。

▲中壢派出所巡邏警車4分鐘抵達，順利將考生護送至中壢高中考場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方於分科考試期間，在考場周邊佈署交通疏導與治安維護勤務，致力讓所有考生都能安心應試，特別提醒考生與家長，先期評估交通狀況提早出門，避免因突發狀況耽誤考試。警方將秉持「視民如親」精神，提供民眾緊急協助，同時祝福所有考生都能金榜題名，順利邁向理想人生階段。