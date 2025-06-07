飛天鋼條狠砸！擋風玻璃「慘破一大洞」駕駛嚇傻　鷹架掉落肇禍

▲桃園市陳姓男子今天上午開車經過蘆竹區南山北路一處工地旁，突遭不明鋼條天外飛來砸破車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（7）日開車經過蘆竹區南山北路時，擋風玻璃突然轟隆一聲被不明鋼條砸破，所幸陳並未受傷，陳男趕緊下車查看，原來是附近工地施工釀禍，鋼條應是鷹架上掉落所致；蘆竹警方據報到場處理，工地人員也當場承諾願意賠償，警方則各別登錄資料，並通報市府勞檢單位查處。

▲桃園市陳姓男子今天上午開車經過蘆竹區南山北路一處工地旁，突遭不明鋼條砸破車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分指出，今天上午9時許，51歲陳姓男子駕駛白色自小客車經過蘆竹區南山北路附近時，突然天外飛來不明物體砸破擋風玻璃，陳男當場嚇出一冷汗，下車查看才發現是鄰近工地鷹架上掉落的鋼條肇禍，所幸並未受傷。

▲桃園市陳姓男子今天上午開車經過蘆竹區南山北路一處工地旁，遭不明鋼條砸破車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場處理，查出掉落鋼條應該是工地鷹架上掉落鋼條，工地承包商也出面致歉，並承諾願意賠償陳姓男子，所幸未造成人員傷亡，警方則個別登錄雙方資料，並依規定通報市府勞檢等單位。

▲桃園市蘆竹區南山北路一處工地，今天發生鷹架鋼條破路過轎車車窗事故，圖為該工地外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，施工單位應注意施工安全，落實各項安全防護，以避免發生危險傷及他人，平時多做一番安全措施才能多一分保障。