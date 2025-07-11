智庫籲「在台美軍全面撤出」以免挑釁中國　專家駁：非常不可能

▲ 據報約有500名美軍駐台協訓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）日前發布報告，建議華府全面撤離目前駐台的約500名美軍訓練人員，以避免引發中國反彈。不過多名美國國防與印太事務專家皆對此提出質疑，直言此舉不但無助區域穩定，甚至可能危及美國在印太的戰略佈局。

綜合《中央社》等報導，這份長達28頁的報告由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前顧問卡德威（Dan Caldwell）及「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）撰寫，以《調整全球軍事部署以符合美國利益》為題，主張美方應從第一島鏈後撤軍力，包含將駐台灣、南韓與日本沖繩的部隊遷往關島、帛琉與馬紹爾群島等地。

美國據報對台灣部署約500人部隊擔任教官，而報告認為，美方提供的軍事訓練成效有限，且違反過去不在台部署美軍的承諾，若訓練確實有必要，可在美國本土進行，無須在台部署人員。報告也指出，台灣尚未投入足夠資源於自我防衛，而美方過度承擔防衛責任。

這份報告引發熱議，曾任參議院助理的索博里克（Michael Sobolik）批評報告「對台分析完全錯誤」，並引用《台灣關係法》強調，美方有義務協助台灣維持足夠防衛能力。他指出，美國從未無條件承諾從台灣撤軍，且根據1972年美中聯合公報，任何撤軍行動皆取決於兩岸關係。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）則表示，美國政府「非常不可能」減少駐台人員。他指出，防禦台灣免受中國突襲據報已成為五角大廈優先事項之一，赫格塞斯5月出席「香格里拉對話」也曾明言，美方將繼續在西太平洋駐軍，並強調防衛台灣重要性。

智庫「印太安全研究所」高階研究主任馬明漢（Michael Mazza）指出，兩岸緊張主因在於中國不願尊重台灣民主選擇，而非美方對台支持。撤軍不僅無助緩解局勢，反而更可能對台海穩定帶來負面影響。他認為，駐台美軍教官扮演重要角色，協助台灣軍隊訓練、提升協同作戰能力，也向北京表達美方決心。