快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

▲熱帶性低氣壓可能增強為地5號颱風百合。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

日本東南方海面有一熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警告，顯示最快24小時內可能生成為今年第5颱風「百合」（Nari，南韓提供）。根據路徑預測，它將往北移動靠近日本，對台灣則沒有影響。

根據中央氣象署說明，今日仍受低壓帶影響，水氣偏多，南部有短延時強降雨，下半天起降雨緩和，周末天氣較為穩定，下周一到下周四水氣再度變多，中南部有雨外，午後各地也有雷陣雨。另外，下周四左右，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展。

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氣象署指出，菲律賓東方海面屆時將有較大的季風低壓生成，有機會發展出較強的熱帶系統與明顯環流，未來不排除生成颱風，不過路徑與強度變數大，下周再進一步觀察。

▲吳聖宇分析未來熱帶低壓發展。（圖／取自吳聖宇臉書）

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，下周四(17日)之後，新一輪季風低壓槽將在南海到菲律賓以東重建起來，並且很快有熱帶擾動在其中發展，同時逐漸向西移動，不排除下周末(19-20日)又將會有擾動系統(熱帶低壓、颱風等等)靠近或經過台灣以南向西移動的機會，因此下周四之後到周末的天氣變數相當大。

另外，在日本南方海面的熱帶性低氣壓，有機會發展為今年第5號颱風百合，大致往北發展，是否接近日本仍要再觀察，對台灣則沒有影響。他說，後續熱帶擾動92W的變化也需要注意，預報模式都認為它會遇上西風槽東移而轉向偏東方向往西日本靠近，也不排除另外發展的機會，所幸對台灣也沒有影響。