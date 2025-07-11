豪雨炸彰化！冠軍火龍果泡水損失80萬　果農嘆：全被老天爺買走

▲冠軍火龍果農陳勝得淹水災情慘重。（圖／翻攝自陳勝得臉書）



記者唐詠絮／彰化報導

颱風丹娜絲外圍環流帶來連續兩天的驚人豪大雨，讓彰化縣多處農田、果園成了汪洋一片！正值採收季的火龍果首當其衝，二林、埔心等主要產區紛紛傳出果園淹水，部分地區水深甚至超過1公尺，讓農民欲哭無淚。有果農正準備要出貨3萬顆火龍果，現在全數泡在水中，初估損失超過80萬元以上。

▲冠軍火龍果農陳勝得淹水災情慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在火龍果比賽中屢獲冠軍的果農陳勝得無奈表示，這次豪雨比颱風還可怕，從8日清晨開始積水，直到深夜水都沒退，9日又迎來新一波暴雨。即使啟動抽水機也無濟於事，因為排水溝早已滿水位，甚至出現倒灌現象，雨水根本無處可排，「今天仍舊積水到膝蓋」。

▲火龍果嚴重落果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳勝得原本接下3萬顆網路訂單，預計這幾天就要採收，如今果實全泡在水裡，就算勉強搶收品質也堪憂。他估計損失至少8成，金額高達百萬元，更擔心後續可能引發落果等病害問題。苦中作樂的他只能自我安慰「就當作被老天爺買走了」，現在只希望9月採收期前不要再有災害。

不只火龍果受創，溪州鄉的茄農和福興鄉的百香果農也面臨嚴峻考驗。農民們看著辛苦種植的蔬果全泡在水中，只能無奈地搖頭嘆息。有茄農冒雨搶收，希望能多少挽回一些損失。

▲▼火龍果嚴重落果。（圖／記者唐詠絮翻攝）