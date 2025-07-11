「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大

▲下周一和下周五兩波水氣接力，降雨擴大，下周四後又有熱帶系統發展。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12日)太平洋高壓增強，水氣減少，不過午後中部以北、東北部和山區有局部短暫雷陣雨，周日最熱，局部高溫上看36度，下周將有兩波水氣擴大降雨。另日本南方有熱帶低壓生成，最快2天內生成「百合」颱風，下周四過後菲律賓東方海面可能有1個以上的熱帶系統，其中不排除有增強為颱風機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天及周日太平洋高壓勢力增強，水氣減少，各地天氣以多雲到晴為主。不過，清晨到上午南部、中部沿海地區仍有局部短暫陣雨機會，午後則要留意中部以北、東北部以及其他山區局部短暫雷陣雨，其中桃園以北與東北部山區局部大雨的機率較高。

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黃恩鴻指出，周日水氣最少，清晨到上午僅南部有局部短暫陣雨，其餘地區多為多雲到晴；午後仍需留意大台北、東北部及其他山區的局部短暫雷陣雨。氣溫方面，周日將是一周內最熱的一天，全台高溫普遍落在32至34度之間，大台北及東南部地區則可能到35至36度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，黃恩鴻說明，下周一、下周二水氣再度增多，環境轉為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，北部也有局部短暫降雨機會，其他地區則為多雲到晴，午後各地仍有局部雷陣雨發展。

下周三、下周四各地天氣穩定，為多雲到晴為主，不過黃恩鴻提醒，午後仍有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部則有局部短暫陣雨發生。

下周五風場轉為偏東風，黃恩鴻指出，水氣將增加，花東及恆春半島地區將有局部短暫陣雨，其餘地區仍為多雲到晴，午後則持續有局部短暫雷陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於熱帶系統發展，黃恩鴻表示，目前日本南方海面已有一個熱帶性低氣壓生成，朝日本方向移動，預估48小時內、周日前有機會增強為颱風，一旦生成將成為今年第5號颱風「百合」。

此外，黃恩鴻指出，下周四以後，菲律賓東方海面將形成大季風低壓帶，區內可能出現1個以上熱帶系統，未來不排除增強為颱風，需持續觀察其發展與動向。