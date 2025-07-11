南鯤鯓牌樓倒塌現況曝！殘骸淨空剩冷清台柱　民眾路過忙紀錄

記者林東良、黃資真／台南報導

丹娜絲颱風重創西南部地區，多處傳出淹水、停電災情，位於台南南鯤鯓代天府四層樓高的牌樓也因不堪強風，整座倒塌，由於是12根珍稀檜木所製，損失已無法估計，事發至今第5天，目前廟方已將木柱、殘骸清理乾淨。

▲台南南鯤鯓代天府牌樓倒塌，現場目前已經清理乾淨。（圖／翻攝自臉書「免呸」、民眾提供）



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現場畫面中可以看到，原本矗立12個檜木紅柱而成的4層樓高牌樓，如今只剩下12個基座，所有柱子、木頭殘骸皆清理完畢，經過此處的民眾也都刻意停留，拿手機紀錄一片空的現況，更有台北人特地南下持相機記錄這一刻。

南鯤鯓代天府日前在臉書公告，目前主殿和安全區域維持開放，希望來廟裡的信眾務必衡量天氣與自身狀況，「已預定之開光科儀、安奉或相關服務，需進一步協調，請洽南鯤鯓代天府：06-7863711。」

▲現場僅剩下12個基座。（圖／民眾提供，下同）



另外，有網友留言詢問是否能開放香客大樓，提供偏鄉受災戶一個臨時居住所，廟方回應，其實宮廟本身災損也相當嚴重，不只牌樓，南鯤鯓內部硬體設備、建築和老樹其實都受到嚴重傷害，前兩天廟內電力也才剛恢復，但廟方也承諾，會盡早清運完，讓廟方可以為災民做更多事。