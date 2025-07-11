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日82歲翁「喉嚨痛」確診新冠亡！竟是喉嚨卡12cm鑰匙　X光照曝

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市一間醫院2022年發生一起醫療糾紛，一名82歲的住院男子因喉嚨痛確診新冠肺炎，然而院方事後卻在X光檢查中，發現老翁的喉嚨藏有一把長達12公分的金屬鑰匙，儘管緊急將其取出，但老翁仍於數日後身亡。死者家屬向法院提告，認為是醫院疏忽導致悲劇發生，並求償1650萬日圓（約新台幣328萬元）。

根據《讀賣電視台》報導，死者大西健一2022年1月因跌倒導致胸骨骨折而入院，原本持續住院接受復健。然而他9月卻向醫師表示喉嚨疼痛，並被確診感染新冠肺炎。但是醫院拍攝X光時卻意外發現喉嚨裡卡著一把鑰匙，而鑰匙上還掛著鑰匙圈，雖然緊急將其取出，但老翁仍於數日後病逝。

家屬認為院方有醫療疏失，才會造成老翁死亡，而醫院雖坦承管理有疏失，但對死因是否與鑰匙有關仍有異議。雙方7月11日首次開庭交鋒。

報導指出，大西生前被診斷出輕度失智症，因此住院期間必須穿著防止誤觸點滴所設計的連身衣，而這種衣服的拉鍊需要使用特製鑰匙上鎖。院方也在2023年承認，有可能是醫護人員將鑰匙留在病床旁的桌子上，才會導致病患誤食。

家屬質疑，院方沒有確實管理鑰匙，導致大西誤食金屬，進而引發吸入性肺炎，最終死亡，因此向醫院求償1650萬日圓（約新台幣328萬元）。

對此，醫院方面雖坦承，未將鑰匙收妥一事有所疏忽，不否認有管理過失。但也強調死者真正的死因應為新冠合併細菌感染的肺炎，並非吸入性肺炎，「從未診斷過」有後者的病情，並引用病歷記載佐證其說法。

家屬方面則表示，當初從醫院得到的解釋與目前的說法有所出入，未來將再與律師協商下一步法律行動。

 
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