對抗北韓威脅！美日韓空中聯合軍演　美軍B-52H轟炸機高調登場

▲美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機首度降落南韓清州空軍基地。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部今（11）日表示，美日韓三國當天在南韓濟州島南方公海上舉行聯合空中軍演，美國B-52H戰略轟炸機參與其中，這也是該型號轟炸機今年首度部署至韓半島（朝鮮半島）。演訓目的在於因應北韓（朝鮮）日益增強的核武與飛彈威脅，強化三方嚇阻與應對能力。

根據《韓聯社》，此次演訓集結了美國空軍B-52H戰略轟炸機、南韓空軍KF-16戰機與日本航空自衛隊F-2戰鬥機共同參與。B-52H轟炸機為美軍具備長程精準打擊能力的重要戰略資產，其出現在韓半島空域，具有高度戰略與象徵意義。

這場空中聯合軍演與上午在首爾龍山舉行的第22屆美日韓參謀首長會議時間吻合。該會議由南韓聯合參謀本部議長金明洙、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Keene）以及日本統合幕僚長吉田圭秀共同出席，顯示出三國在軍事協作上的高度共識與行動一致。

事實上，三國在上月18日也曾進行過空中聯合訓練，當時出動了南韓F-15K、美國F-16與日本F-2等多型戰機，但並未部署戰略轟炸機。本次演訓為南韓李在明政府今年6月初上台後的第2次三國聯合空中行動，顯示李在明政府持續強化針對北韓威脅的應對戰略。

南韓國防部強調，面對北韓日益強化核武與飛彈能力，韓美日三國將在緊密合作的基礎上持續進行三方聯合軍演，以維持區域穩定與嚇阻能力，同時提升共同應對北韓挑釁的實戰經驗與互操作性。