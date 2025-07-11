排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

▲超夯拉麵店規定，上餐後須在30分鐘吃完。（示意圖／記者謝盛帆攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人熱愛美食，尤其排隊更十分有耐心！不過定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，日本一家超人氣拉麵店要排1小時以上，但餐點上桌後，規定「繁忙時段」只有30分鐘用餐時間，好奇大家是否能接受？文章引發熱議，多數人直言「拉麵30分鐘內吃完還蠻正常的啊！」

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專表示，日本有一家非常受歡迎的拉麵店，基本上排隊就要排1小時以上，饕客們才能進到店裡大快朵頤，然而他一入座，卻愣見桌上立牌公告「在繁忙時段，我們要求您在產品到達後，30分鐘內使用座位」。

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這讓「日本人的歐吉桑」錯愕直呼，「好不容易進店，卻需要30分鐘內手忙腳亂地吃完...請問大家能不能接受？」

文章一出，多數網友點頭表示合理，「點完餐要等29分鐘，只給1分鐘吃當然無法接受，但如果是上餐後算30分鐘，通常10分鐘就完食，這就可以接受了」、「拉麵30分鐘內吃完還蠻正常的啊， 不然一碗是要吃多久？吃那麼久也不好吃，麵爛掉湯冷掉」、「既然有30分限制，那也該增加『10分鐘內吃完八折；20分鐘9折』，我就能接受」、「需求大於供給，適度給點規範，減少排隊的時間，對於店家與消費者都是雙贏局面」、「拉麵店的座位並不舒適，撐30分鐘很累吧」、「繁忙時段是可以接受的」。

也有網友認為，該規定多少讓人內心感受不佳，「雖然一般吃拉麵不會超過30分鐘，但是有規定就覺得很討厭」、「能接受，但不會去排，畢竟都到日本了，肯定還有很多選擇」、「再好吃我也不要」。

就連「日旅達人」林氏璧也在下方回應看法，「大概只有網紅需要在吃拉麵前東照西照照個半天，有些還需要錄影...一般人半小時應該是綽綽有餘」。