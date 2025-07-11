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美日韓參謀齊聚！美參聯會主席暗示「中國威脅」：不應只對抗北韓

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀議長金明秀11日齊聚首爾龍山召開會議。（圖／達志影像）

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀議長金明秀11日齊聚首爾龍山召開會議。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

為了因應北韓（朝鮮）全面提升的核武與導彈軍事威脅，美國、日本、南韓參謀總長今（11）日在南韓首爾市龍山會晤，召開南韓李在明政府上台後首次的美日韓參聯會主席會議（Tri-CHOD），三國軍方共同評估北韓軍事威脅對地區安全造成的影響。同時，美軍也暗示，中國也是美日韓必須共同防範的威脅。

根據《韓聯社》，美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀議長金明秀11日齊聚位於首爾龍山的南韓聯合參謀本部，在Tri-CHOD會議上討論強化美日韓軍事安全的合作方案，並評估北韓軍事威脅對地區安全造成的影響。

此次，是美日韓參聯會主席會議（Tri-CHOD）首度在南韓召開。

金明秀在會議上表示，「會議在（韓美日）三國輪流召開，此次更在南韓舉行，向印太地區與全世界展現，韓美日安全保障合作更加穩定。如今，北韓核武導彈威脅持續提升，在地區安全受到各種因素挑戰的情況下，維持並發展韓美日三國軍事合作的原動力相當重要。」

金明秀更針對日本表示，「尤其，日本統合幕僚長藉由此次會議，時隔15年再度訪韓，顯示韓美日軍事合作比先前更加成熟、關係更加穩固。」

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀議長金明秀11日齊聚首爾龍山召開會議。（圖／達志影像）

美國參謀長聯席會議主席凱恩則表示，「我們三國皆已進入到在歷史上相當重要的關鍵時刻。如今，我們應當不再僅限於面對來自北韓的威脅，而是朝著真正分擔責任的方向，共同照亮未來的道路。同時，我們現在應該要共同分享數據、互相學習、累積信任。為了重新整頓遏阻能力，三國必須取得合作。」

《韓聯社》分析，針對凱恩上述談話內容，外界可能解讀為，美軍認為如今三國軍事合作上共同防範的對象，不應只侷限在來自北韓的威脅，而是包括中國等威脅印太地區和平的勢力。

吉田圭秀則分析此次會議目的，包括：美日韓三國軍事合作不受政治因素影響、美日韓三國強化合作應對北韓威脅、維護印太地區和平穩定。

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