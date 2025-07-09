台東慢經濟接軌國際市場　「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕





▲「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助台東在地產業拓展國際市場、加速品牌升級，台東縣政府9日攜手中華民國對外貿易發展協會，結合「台東縣一站式產業輔導計畫」資源，在縣府B202會議室辦理「國際行銷諮詢洽談會」，活動順利圓滿落幕，並獲得參與企業與顧問團一致肯定。

本次洽談會共邀集9家具代表性的在地業者參與，包括伴手禮、農產加工、茶品、酒品及香氛生活等多元領域。縣府財政及經濟發展處指出，這些業者多以台東在地文化與自然資源為核心，從原民紅藜、飛魚、池上米、紅烏龍茶到花草香氛，呈現出台東慢經濟的獨特魅力與品牌價值。例如，專注池上米品牌深耕的「源天然」、以紅烏龍茶打響地方茶文化的「鹿野紅烏龍合作社」、結合香氛與生活美學的小品牌「小村遠遠」、運用原民元素創新研發的「德朱利斯」，皆展現地方產業轉型升級的潛力與韌性。

活動現場採分組洽談形式，由三位具有豐富國際實戰經驗的行銷顧問，針對企業在品牌定位、通路開發、成本優化、跨境平台操作與國際法規因應等面向進行深入諮詢與策略診斷。多位業者表示，顧問所提供的建議具體可行，讓他們對於未來跨足海外市場有了更清晰的方向與執行步驟，也更有信心迎接國際挑戰。

縣府表示，此次洽談會不僅協助具初步跨境經驗的企業突破拓銷瓶頸，也成功串接中央資源與地方潛力，打造台東產業進軍國際市場的堅實平台。未來將持續推動更多元的產業輔導與媒合機制，協助在地品牌從數位轉型到國際布局邁出關鍵步伐，讓台東慢經濟以精緻化、專業化的姿態走向全球。此次活動成果亦將彙整為業者需求與潛力亮點，作為未來政策制定與產業升級的重要參考，持續推動地方產業永續發展，為台東注入長遠競爭力。