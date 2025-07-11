印度55歲大叔「畸戀22歲兒媳」！搶15歲兒未婚妻　偷私奔

▲沙基爾與兒子的未婚妻私奔。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度北方邦一名55歲男子安排15歲兒子與另一名22歲女子結婚，沒想到在準備婚事期間，公公與媳婦越走越近，竟發展出相差33歲的不倫戀。該名男子最終搶走兒子的未婚妻，還帶走家中的所有現金與黃金，與女方私奔。事後更宣布，自己已與對方結婚，荒謬劇情讓網友看傻眼。

根據《新德里電視台》報導，55歲男子沙基爾（Shakeel）是6個孩子的爸爸，同時也是3個孫子的爺爺。沙基爾原本安排15歲的兒子阿曼（Aman）與22歲女子艾莎（Ayesha）結婚，但是家人卻因經濟因素反對這樁婚事。

沙基爾不顧家人反對，仍然強行推動婚事，並且經常以安排兒子婚事為由，拜訪女方家，怎知卻因此逐漸與艾莎發展成不倫的曖昧關係。

面對丈夫的怪異行為，沙基爾的妻子逐漸開始察覺異狀，她曾兩度撞見丈夫與艾莎有親密行為，還發現丈夫手機中藏有與艾莎的私密照片以及頻繁視訊的通話紀錄。

她多次質問丈夫，沒想到卻遭到辱罵與家暴，最終與兒子阿曼聯手蒐證，揭穿這段不可告人的不倫婚外情。阿曼對於未婚妻的背叛感到震驚，最終決定取消婚約。

在婚約取消後，沙基爾6月聲稱要去德里工作，沒想到卻是帶著艾莎私奔，還從家中拿走超過20萬盧比（約新台幣6.8萬元）現金與黃金。沙基爾事後打電話給妻子表示，自己已經和艾莎結婚。妻子心碎表示，「艾莎本來要嫁給我兒子，現在卻變成我老公的老婆」。

阿曼表示，其實爺爺奶奶早已知情，但卻幫忙促成這段婚姻。

在印度，穆斯林男性雖然最多可娶4名妻子，但對非穆斯林而言，重婚最高將面臨7年徒刑與罰款。而沙基爾也涉嫌偷竊，最高可判3年徒刑與罰款。警方表示目前尚未接獲正式報案，若有家屬出面提出指控，將依法處理。