清晨走國1「彷彿進到深山老路」　驚人畫面曝光！

▲一整排樹都倒了。（圖／原PO授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風昨夜襲台，並於嘉義縣布袋登陸，南部各地傳出災情。一名女網友今晨開車行經國1民雄路段時，整排樹木全部傾倒，高速公路瞬間有種深山老路的既視感，而畫面也掀起熱議，大票網友驚呼，「天啊！也太慘了！」

女網友清晨在Threads發文，透露當時國1接近民雄段的路況，一整排路樹全部傾倒，彷彿開進山路，「從台南鹽水開始，沿路就都這樣，接近民雄這一段最可怕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，北上路段比較嚴重，南下相較還好，而第一次被迫在國道上「蛇行」的她也慶幸表示，「大車司機人超好，只要前方有狀況，他就會打燈提醒後方的我們！」

對此，網友們紛紛回應，「高速公路變成越野障礙賽道了」、「以為樓主在山路，殊不知是國道啊」、「天啊！乍看以為是田間小路」、「國道都變山路了呀，威力有點恐怖」、「高速公路直接變山路」、「還以為在哪個深山道路上」、「昨晚我們經過時根本在渡劫」。

另外，丹娜絲颱風中心今天清晨於桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署將於11時30分解除陸上颱風警報，海上警報則在傍晚至晚間解除。

．本文由原PO授權引用