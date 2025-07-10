你以為金牛很老實？「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男

記者黃稜涵／綜合報導

在愛情這條路上，最怕的就是「誤信表面功夫」，有些人給人穩重、專情的形象，但骨子裡卻很容易心動，甚至搞曖昧，《搜狐網》盤點出「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男，小心別被他們的外表騙了！

▲別被騙了！有3星座男看似老實，其實超會搞曖昧。（示意圖／CFP）



TOP 3：金牛男



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金牛男給人第一印象總是「沉穩可靠」、「老實到不行」，但事實上，他們只是動作慢，不是不會動心！他們對漂亮、有氣質的異性特別容易心動，而且一旦迷上，會默默觀察、悄悄靠近，表面看起來專情，其實內心早就小劇場上演了十集。

TOP 2：摩羯男

摩羯男平常給人感覺很正經、很拚命，很多女生會覺得「這種男人應該很專情吧？」但其實，他們把感情也當成績效在經營！摩羯男在戀愛時會盤算對方的條件、背景，理性到有點冷，他們不是不談感情，只是想「找個對自己有幫助」的伴侶，所以一旦出現條件更優的選擇，感情很容易「轉向」。

TOP 1：巨蟹男

巨蟹男是出了名的暖男，聊天有共感、照顧無死角，讓人一不小心就陷進去。但他們超吃情緒，孤單時特別容易「想找人陪」。這種情感依賴，讓他們在感情中很容易出現「雙線進行」的狀況。雖然嘴上說只是朋友，但實際行為卻讓人傻眼。