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女舍監約砲已婚男師「學校當砲房」！辦公桌上直接來　挨告下場慘

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子在學校擔任宿舍輔導老師，卻向另一名已婚男師發送約砲邀請。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

北部一名女子小美（化名）在某所學校擔任舍監，怎料她竟與已婚男師阿明（化名）交往、發生性關係，恩愛的足跡遍布導師辦公室、學校宿舍，氣得阿明妻子告上法院。台北地院法官審理後，判小美須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與阿明2015年間曾交往將近一年，2人分手以後仍舊保持聯繫，阿明曾借20萬元給小美，幫助小美開設美容院，雙方的借貸關係一直維持到2022年，直到阿明準備與妻子小玲（化名）結婚，才開口向小美討錢。

不過，由於美容院已經倒閉，小美實在無力還款，阿明於是告知，校內的女生宿舍還有輔導老師的空缺，不知小美是否有意願在學校任職。小美答應以後，2023年3月間到學校任職，沒想到隔了約半個月左右，突然致電阿明，開口向對方「約砲」，2人便相約到台北市某汽車旅館發生不倫關係。

此後2人舊情復燃，不定時在校內辦公室的桌上、女生宿舍老師的房間，以及阿明的宿舍舍房發生性關係。直到同年8月2人嚴重爭執，阿明才下定決心斬斷這段不倫戀。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子在學校擔任宿舍輔導老師，卻向另一名已婚男師發送約砲邀請。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

而在交往的過程中，小美曾經致電小玲任職的場所，主動坦承不正當的關係，並且出言騷擾。同年10月間，小美又再度致電騷擾，威脅要將自己與阿明的不論關係公諸於世，讓小玲身心大受打擊，決定提告捍衛權益。

對此，小美則坦承，20233年3月間至6月間確實有跟阿明交往，不過後來跟同事閒聊，得知阿明已婚以後，便立即拒絕再交往。之所以會二度致電小玲，只是善意提醒，並沒有持續性的騷擾行為。

對於2人的關係，阿明則坦言，他與小美發生性關係的地點，包含自己的宿舍。而他的宿舍房間內，擺放許多妻子的照片，妻子也常常與他的同事聚餐，他已婚的事情全部的同事都知情。

台北地院法官審理以後，衡量全案的情狀，並不採信小美的說法。考量雙方的社會地位、經濟情況後，判小美須賠30萬元，全案仍可上訴。

 
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