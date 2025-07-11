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全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

▲▼全家霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

超商最新優惠又來了！全家今(11日)起3天推出霜淇淋、冰品買一送一，還有茶葉蛋組合價，換算下來一顆不到10元。7-11則有特大杯「冰塊杯」限時特價10元，面紙、濕紙巾買一送一。另外，美廉社濃萃鮮奶拿鐵兩杯60元，APP還可享同品項咖啡買5送5。

★全家

全家本周祭出滿額超值回饋，7/11-7/13於全台店舖單筆消費指定商品滿711元，即贈「好禮三選一」商品兌換券與Let’s Tea四季春青茶7元優惠券各一張，好禮三選一包含「味味Ａ排骨雞風味乾拌麵（4入裝）」、「橘子工坊天然濃縮制菌洗衣精（650ml）」、「光泉雞蛋豆奶（330ml x6瓶）」，優惠券限原店兌換，滿額不累贈，數量有限，送完為止。

另外，本周五六日「康康五」優惠，祭出包含Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔不限口味及Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買一送一，「杜老爺藍莓優格雪糕」與「百吉xCoCo葡萄柚果粒茶冰棒」等熱門冰品也享買一送一。調飲必備神器冰塊杯同樣推出涼爽優惠，即日起至8/26兩杯只要19元(原價15元/杯)，凡購買指定飲料、調酒+5元即贈送冰塊杯乙杯。

APP隨買跨店取則精選7大商品，優惠下殺近7折。7/11-7/13開賣3大杯裝飲品系列，包含Let’s Café特大經典美式4杯169元、Let’s Café燕麥奶拿鐵3杯159元、Let’s Tea四季春青茶5杯142元。自7/11至7/22，茶葉蛋20顆只要185元，每顆不到10元；夯番薯更享10顆250元優惠。

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家最新優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

★7-11

7-ELEVEN即日起推出「韓國熊津枳椇子活力甘茶」新品，還有降溫買飲料必備「OPEN!冰塊杯」限時特價特大杯10元。另外，即日起到7月22日，指定隨身包面紙、濕紙巾買一送一，在8月5日以前涼感衣褲任選第2件4折。

7-ELEVEN連續多年推出飲料抽抽樂活動，今年自7月16起至8月5日止推出第一波優惠活動，在門市購買20元以上飲料、思樂冰、果汁BAR飲料等指定品項，就可享有任2件抽最低0元起優惠，還可同步在APP、LINE官方帳號線上試手氣，加上門市一天最多可有5次中獎機會，同時可再加價109元獲得隨機SNOOPY公仔鑰匙圈乙個，共有7個款式等粉絲們來蒐集。

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11最新優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社7/11至7/13限時3天推出巷口超值好康，來自立陶宛的坦格IPA精釀啤酒5.2% (500ml)，原價每瓶99元，現在對折優惠，2件只要99元；韓國牛骨湯黑辛拉麵（134g×4入），原價329元，現只要169元。

另外，美廉社濃萃鮮奶拿鐵（熱/冷），原價39元/杯，門市限定兩杯僅需60元；APP用戶還可享同品項咖啡買5送5優惠。

美廉社還有口感Q彈、滷香入骨的西井村冰雞爪凍（約6-8支/150g），7/11起預購2包只要88元。王品旗下精選美國嫩煎里肌原塊牛排（130g），原價199元，限時特價每片109元。

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社最新優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社最新優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

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