全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台　潮流搖滾穿上身

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便利商店不只是便利，全家服飾再進化！從日用品、美食到潮流服飾，便利商店的角色正悄悄改變。源自日本的全家原創服飾品牌 「Convenience Wear」，由知名設計師 落合宏理 操刀，自 2019 年推出以來便打破「便利商店服飾」的傳統印象。品牌以「好素材、好技術、好設計」為核心理念，打造一系列融合機能與時尚的日常單品。特別是襪款商品，不僅成為日台網紅與藝人愛用的定番款，更創下 全球累積銷售突破2,000萬雙的驚人成績。

▲今年夏天，「Convenience Wear」再度與日本最大戶外音樂祭「FUJI ROCK FESTIVAL '25」第三度攜手合作！（圖／品牌提供）

不只時尚，還有態度！今年夏天，「Convenience Wear」再度與日本最大戶外音樂祭 「FUJI ROCK FESTIVAL '25」 第三度攜手合作，延續往年熱潮推出全新聯名系列。設計靈感源自今年 Fuji Rock 主視覺配色，巧妙融入亮黃色與粉紅色跳色點綴，呈現自然律動與音樂節奏共鳴的視覺語言。

最令人驚喜的是——今年台灣與日本同步販售！即日起，全台 約 800 間全家便利商店限量開賣，不必飛日本就能搶先入手，將音樂祭的自由靈魂化作日常穿搭的一部分，限量販售、錯過不再！

【聯名商品一次看】Convenience Wear × FUJI ROCK FESTIVAL '25

• 中筒線襪 Fuji Rock '25｜尺寸：22–25cm、25–28cm

設計呼應 Fuji Rock 海報，腳底毛圈設計兼具緩衝與舒適，並具抗菌防臭加工，實穿又吸睛。

• 今治毛巾帕 Fuji Rock '25｜顏色：Fuji Rock 白

採用今治獨家高吸水技術，搭配限量視覺設計，外出與辦公桌皆適用。

• 今治聯名運動巾 Fuji Rock '25｜尺寸：19cm × 110cm

可掛脖設計，適合音樂祭、戶外活動使用，機能與潮流兼具。

潮流不分場域，穿搭即是態度,從街頭風格到音樂節造型，「Convenience Wear × FUJI ROCK」 不只是穿在身上的服飾，更是一種風格的態度延伸。品牌設計師落合宏理也表示：「希望大家不只在 Fuji Rock 現場，而是在這個屬於盛夏的日常裡，都能穿上便利商店時尚，享受屬於自己的節奏與自在。」2025 年夏天，時尚不在遙遠國度，而在你轉角的那家全家便利商店。