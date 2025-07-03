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7-11「思樂冰買1送1」限時3天　全家仙草霜淇淋5支188元

▲▼0702超商。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN今起3天全台門市推出CITY系列指定同品項買2送2。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

7-ELEVEN今（3日）起限時3天全台門市推出CITY系列指定同品項買2送2，以及限定門市販售現做冰品，包含思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋指定同品項皆享杯裝買1送1優惠。全家便利商店7月5日推出「仙仙仙草霜淇淋」全新口味，7月5日至7日APP隨買跨店取享5支188元限時優惠。

7-ELEVEN今年不只再度獲得2025台灣服務業大評鑑金牌獎，高雄苓雅區7-ELEVEN民瑞門市陳錞蓁更以優異服務獲得「服務尖兵」肯定。為歡慶連續3年榮獲殊榮，全台7-ELEVEN自7月3日至7月5日限時3天推出歡慶活動，邀請消費者同賀。

▲▼0702超商。（圖／業者提供）

▲思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋指定同品項皆享杯裝買1送1優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN指出，7月3日至7月5日全台門市CITY系列指定同品項買2送2，以及限定門市販售現做冰品，包含思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋指定同品項皆享杯裝買1送1優惠。

▲▼0702超商。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN今起3天限時優惠品項。（圖／業者提供）

全家便利商店第4度攜手百萬美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」，開啟今年夏天最強美味企劃「台味散步」，首波於7月5日由明星商品Fami!ce霜淇淋領軍，推出「仙仙仙草霜淇淋」全新口味，選用台灣仙草汁，將草本香氣與滑順口感與Fami!ce霜淇淋完美結合，打造消暑又懷舊的台式潮感新滋味。

全家指出，7月5日起至7月7日，「全家」APP隨買跨店取推出5支188元限時優惠；另同步推出全新「Fami奶昔」，將Fami!ce霜淇淋添加冰牛奶，再加入以台灣米製作的專屬配料「米香脆」，酥香脆口、層次再升級，7月5日至7月22日嚐鮮價49元。

▲▼全家霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出全新口味「仙仙仙草霜淇淋」。（圖／業者提供）

「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」選用台灣仙草汁，將仙草淡淡草本甘味與Fami!ce霜淇淋乳感滑順融合，打造清爽不膩、回甘有層次的正宗台式口味，更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」，濃郁奶香搭配台味仙草，風味再加乘，翻玩台式甜品創新風貌。
 

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