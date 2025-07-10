快訊／台中五口命案「電腦查詢」留驚悚紀錄　中檢晚間再發聲

▲台中五口命案，檢方今日解剖5名死者遺體。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原五口命案，檢警持續追查死因，今日解剖王家5具遺體，下午已經採集檢體完成，送驗釐清死因。中檢今晚發聲明指出，先前據現場電腦瀏覽器搜尋畫面可見，有找尋輕生方法等，研判無外力介入。今日則傳訊當鋪業者、銀樓負責人以及員工共6人。

台中地檢署指出，本署3日接獲「豐原五口命案」警方報驗以來，極度重視即時成立專案小組、並每日召開專案會議，迅速進行各項偵查作為、全面保全證據，避免證據流失，繼於4日發動第一波搜索、約談之後，專案小組於今10日再持法院核發搜索票，於台中市、彰化縣等6處所執行搜索。專案小組查扣相關物證，約談當鋪、銀樓負責人、員工共計6人到案說明，案情持續調查釐清中。

檢方說，本案第一時間相驗時，依據遺體呈現生前吸入一氧化碳缺氧死亡之現象、現場遺留器具及書信、門口監視器畫面無發現他人進出情形，均未顯示外力侵入跡象，現場電腦網頁瀏覽器尚存有關於「燒炭輕生」等關鍵字之網頁瀏覽紀錄等情形綜合判斷，並徵詢家屬意見，暫未予以解剖。

但檢方為了釐清疑點，慎重考量仍認有抽血、解剖鑑定之必要，再經家屬同意，於今由法醫研究所法醫師進行解剖5具遺體、採集檢體化驗，以鑑定報告確認死因。

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