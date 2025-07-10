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獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案團購主李女，LINE動態寫著「雨後終究會有彩虹」。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案，李姓團購主列為被告僅15萬交保，但李女被多名知情人士指出，就是關鍵要角，把王家逼入深淵。曾被她詐過2千萬的鍾姓老闆說，李女給人的「自信很強」，不像一般詐騙集團虛虛的。李女的LINE動態還寫著「雨後終究會有彩虹」，對比王家五口被錢給壓垮，選擇共赴黃泉，相當諷刺。

鍾姓老闆因公司買賣、投資問題，總計被李女詐走近2千萬。鍾提及李女個性表示：「她會說有5個小孩要養，來的時候開賓士，裝得很有錢，先生是國小副會長，也確實有名片、查詢得到，每次來都會帶小孩，感覺很辛苦、博取信任。」

▲▼五口命案,5口命案,被害人鍾老闆。（圖／記者許權毅攝）

▲鍾姓團購盤商曾遭李女訛詐2千萬，認為李女演技十足。（圖／記者許權毅攝）

鍾說，跟李女夫妻見面時，對方都會裝得很誠懇、演技十足，李女都會用朋友角度、幫忙角度切入，被害人不見得是因為利慾薰心。鍾姓老闆補充說，跟李女對談時，若李女感覺到自己有一些遲疑，馬上就會「放棄」，很懂應對進對。

2019年間，許多人都跟李女有財務糾紛，或是詐走團購公司後，不給付貨款，也才會有許多判決書資料、支付命令等等，李女很懂得法律界限，所以很多詐欺案都告不成，大部分都是民事糾紛。

▲鍾姓老闆認為，李女熟悉豐原等山線地區，當初也因此聯想到是同一人。（圖／記者白珈陽攝）

至於為何當初會聯想到，五口命案的團購主就是熟知的李女？鍾說，這麼邪惡、能騙的人不多，加上會在豐原、大雅、潭子等地行騙，年紀又落在40多歲，加上看見媒體報導的樣貌，認為八九不離十，最後搜到李女的本名，才篤定就是李女。

台中地檢署先前指出，極端重視「豐原五口命案」，專案小組3日相驗完畢、4日持搜索票搜索約談李姓、張姓犯嫌到案說明。5日再度前往案發地點勘查，並且指示加速進行15部電子設備數位鑑識。

檢方也正陸續傳喚10多名證人，包含市議員、當鋪業者、銀樓業者以及多名死者親友到案協查，9日、10日持續進行中，今日經家屬同意，解剖王家5口遺體，釐清死因。

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