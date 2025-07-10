快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

▲台中五口命案出現新進展，彰化當鋪業者林男3日曾到警局製作筆錄，今日被列嫌犯移送地檢。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區五口命案最新進展，檢警今日前往彰化某當鋪搜索，要求業者林男、張男配合調查，認2人涉有重嫌，警詢後依詐欺、洗錢等罪移送中檢複訊。另外該當鋪有3名員工以證人到案說明，台中某銀樓業者也是以證人身分作證，檢警預計今晚漏夜訊問林、張2人。

初步了解，彰化當鋪業者林男3日也曾到豐原警分局製作筆錄，當時林男自稱，王母確實有前來抵押房子借貸，有順利放款，還不收利息，順便建議王家應該把房子給賣掉，但林男話說到一半，又轉頭走進偵查隊，不願跟記者多說。

專案小組於今（10）日持搜索票，前往於台中市、彰化縣等6處所執行搜索，查扣相關物證，要求林姓當鋪、尤姓銀樓負責人總計6人配合到案說明，案情持續調查釐清中。

經警詢後，認定當鋪業者林男（52歲）、張男（39歲）涉及詐欺、洗錢等罪，列為嫌犯，預計移送台中地檢署複訊；當鋪業者顧男（57歲）、顧男（34歲）、羅男（43歲）都為證人身分；銀樓業者尤男（44歲）同樣為證人。

▲五口命案先前李女被依詐欺、洗錢、恐嚇等罪送辦，獲15萬交保。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署今晚聲明指出，本署3日接獲「豐原五口命案」警方報驗以來，極度重視即時成立專案小組、並每日召開專案會議，迅速進行各項偵查作為、全面保全證據，避免證據流失，繼於4日發動第一波搜索、約談之後，專案小組於今（10）日再持法院核發搜索票，於台中市、彰化縣等6處所執行搜索。專案小組查扣相關物證，約談當鋪、銀樓負責人、員工共計6人到案說明，案情持續調查釐清中。

檢方說，本案第一時間相驗時，依據遺體呈現生前吸入一氧化碳缺氧死亡之現象、現場遺留器具及書信、門口監視器畫面無發現他人進出情形，均未顯示外力侵入跡象，現場電腦網頁瀏覽器尚存有關於「燒炭輕生」等關鍵字之網頁瀏覽紀錄等情形綜合判斷，並徵詢家屬意見，暫未予以解剖。

但檢方為了釐清疑點，慎重考量仍認有抽血、解剖鑑定之必要，再經家屬同意，於今由法醫研究所法醫師進行解剖5具遺體、採集檢體化驗，以鑑定報告確認死因。