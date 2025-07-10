拉麵二郎新規「用餐限時20分鐘」！他吃一半慘被趕　業者道歉了

▲拉麵二郎府中店限時20分鐘用餐引發爭議。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本知名大份量拉麵店「拉麵二郎」府中店日前在社群平台X發布公告，要求顧客在20分鐘內用完餐點，並張貼於售票機上，理由是有顧客用餐過慢導致出餐節奏混亂，影響廚房運作及翻桌率。然而此舉引發大批網友不滿，質疑「吃拉麵也要限時」、「慢吃就活該被趕人？」消息曝光後立即炎上。

爭議爆發後，不少名人也跳出分享類似經歷，37歲格鬥家YUSHI便透露自己在目黑店用餐時，因吃得稍慢被店員催促，「外面還有人在等。」讓他感受到強大壓力，最後只好吃到一半便默默離席。他形容這種感覺像是「壓力拉麵」，即便當時並未滑手機也照樣被趕，引發更多共鳴。

除了限時規定引發爭議外，店家的冷漠回應更讓網友炸鍋。有顧客留言自己吃得慢，「可能沒辦法在20分鐘內吃完，只好不來了」，府中店竟回覆一句「請便」，引來不少網友批評，「做生意不能只有味道，態度也很重要！」更有人形容這種規則文化如同「邪教」，讓人無法接受。

不過，也有支持者主張，拉麵二郎本來就有其獨特用餐文化，例如避免滑手機、快速完食、避免打亂「ロット（批次出餐）」節奏等潛規則，許多熟客早已習慣並願意配合，「20分鐘其實已經很仁慈」，如果不能接受就換別家吃即可。

最終，在經歷3天炎上、網路瀏覽數破百萬後，府中店於7日發文道歉，表示公告及部分留言「措辭過於強硬」，導致外界誤以為拉麵二郎是一家壓力很大的店，對顧客與相關人士造成不快，深感歉意。目前限時公告已撤除，貼文也已刪除，未來將由店長親自管理社群帳號，避免再度引發誤解。