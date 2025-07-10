　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

▲日圓,日幣,換匯。（圖／記者陳依旻攝）

▲日幣。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日幣甜滋滋，「日旅達人」林氏璧表示，日幣近日來到30年來的新低，破了0.2，這讓很想做一件事，「既然要算幾碗拉麵，我們就來認真算。」同樣5萬台幣，現在可以換到25萬日圓，比2019年高點匯率0.3029時多出8萬4929日圓，換算起來等於多吃了78碗一蘭拉麵，還能多去10次東京迪士尼，引發話題。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，眼見日幣匯率破新低，便好奇比較了一下六年來的物價，「大家若兌換台幣5萬，可換到25萬日圓，與2019年8月13日高點匯價0.3029元相比，當時只能換到16萬5071日圓，事隔6年你可以多換8萬4929日圓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，林氏璧列出一串清單，這些多換的錢可以：

多吃78碗一蘭拉麵（980日圓漲價到1080日圓）
多吃94碗山家豬排（770日圓漲價到900日圓）
多吃61碗AFURI柚子鹽拉麵（1080日圓漲價到1390日圓）
多上去六本木城市觀景展望台38次（1500日圓漲價到2200日圓）
多吃15次豐洲壽司大（4500日圓漲價到5500日圓）
多去10次東京迪士尼樂園（全票7500日圓漲價到7900日圓起）+5碗一蘭拉麵
多吃7次六歌仙和牛燒肉海鮮吃到飽 （雪之宴8250日圓漲價到12100日圓）
多賺5張JR東京廣域周遊券（10180日圓漲價到15000日圓）+9碗一蘭拉麵

林氏璧也補充，機票目前回穩，「現在日本機票票價終於比較正常了，我就以台幣一萬來算吧，大概可以讓你台北飛東京多飛1.6次。」

貼文引發討論，「0.3029的時代，我經歷過，因為要替女兒繳納昂貴的學費，一年日幣4,000,000跟現在比起來，一年就差了400,000台幣了」、「我不敢算如果我把日銀帳戶兌換成台幣，這些年我少了多少碗拉麵」、「我現在在日本就是刷刷刷。」

不過，有不少網友則提到住宿好像變貴，「但是現在房價好貴啊，住宿費跟前兩年比真的很有感的變貴了」、「現在住宿費和以前比也變貴了」、「機票正常價，但住宿漲聲響起來」、「住房價漲得很有感。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日幣有多甜？達人一比6年前：多吃78碗一蘭拉麵
「為愛殺人」逆轉！母怒控19歲兒遭仙人跳...生前畫面曝
戲劇女神遭爆小三！不倫已婚董座「沒錢秒分手」　5線索曝身分
尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲
畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院執行查封
丹娜絲重創中南部　藍營退將喊老天有眼：收掉賴清德本命區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

山區大雨！嘉明湖步道達退費標準　7/10~13可申請全額退費

嘉科實中設校一年「3班90生」滿招　榜首5A10+滿級分第一志願報到

長時間盯螢幕恐「科技眼」上身！　醫揭7大警訊提醒

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

山區大雨！嘉明湖步道達退費標準　7/10~13可申請全額退費

嘉科實中設校一年「3班90生」滿招　榜首5A10+滿級分第一志願報到

長時間盯螢幕恐「科技眼」上身！　醫揭7大警訊提醒

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

爸媽「處分」未成年子女房產...合法嗎？最高法院這樣說

陸委會：陸2架次使用W121銜接航線　尚未影響飛航情報區運作安全

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

日本3條單車路線玩法　住奢華百年古民家、湖景第一排飯店

百香果助排便、芒果能助眠！營養師：夏季水果營養超乎想像

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

羅文裕愛妻剛生完第三胎...爆罹乳癌2期　他想剃頭陪伴遭拒絕！

大研生醫6月營收年增逾9成　啟動「七大戰略引擎」攻亞洲健康市場

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

更多熱門

相關新聞

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

前高雄市長韓國瑜曾提出在高雄引進迪士尼樂園政見，意外讓高雄「迪士妮」酒店爆紅成為焦點。當時為避風頭，店家還改名為「壹殿媛」，根據實登，該店2月出現轉手交易，成交價1億元，據查，新買家就是吉田開發建設。

曾在日幣0.385飛日！他曝：啥都天價，嚇爛

曾在日幣0.385飛日！他曝：啥都天價，嚇爛

日圓「0.2014」30年來最甜！達人卻嘆：可能不是好事

日圓「0.2014」30年來最甜！達人卻嘆：可能不是好事

日圓換匯驚見0.19　日本鼎泰豐「比台灣便宜」

日圓換匯驚見0.19　日本鼎泰豐「比台灣便宜」

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

關鍵字：

日幣匯率拉麵迪士尼林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

台灣首款油電動力125機車開賣

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

即／嘉義某國中棒球隊國道翻覆　8人送醫

天心49歲身材超猛！

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面