日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

▲日幣。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

日幣甜滋滋，「日旅達人」林氏璧表示，日幣近日來到30年來的新低，破了0.2，這讓很想做一件事，「既然要算幾碗拉麵，我們就來認真算。」同樣5萬台幣，現在可以換到25萬日圓，比2019年高點匯率0.3029時多出8萬4929日圓，換算起來等於多吃了78碗一蘭拉麵，還能多去10次東京迪士尼，引發話題。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，眼見日幣匯率破新低，便好奇比較了一下六年來的物價，「大家若兌換台幣5萬，可換到25萬日圓，與2019年8月13日高點匯價0.3029元相比，當時只能換到16萬5071日圓，事隔6年你可以多換8萬4929日圓」。

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接著，林氏璧列出一串清單，這些多換的錢可以：

多吃78碗一蘭拉麵（980日圓漲價到1080日圓）

多吃94碗山家豬排（770日圓漲價到900日圓）

多吃61碗AFURI柚子鹽拉麵（1080日圓漲價到1390日圓）

多上去六本木城市觀景展望台38次（1500日圓漲價到2200日圓）

多吃15次豐洲壽司大（4500日圓漲價到5500日圓）

多去10次東京迪士尼樂園（全票7500日圓漲價到7900日圓起）+5碗一蘭拉麵

多吃7次六歌仙和牛燒肉海鮮吃到飽 （雪之宴8250日圓漲價到12100日圓）

多賺5張JR東京廣域周遊券（10180日圓漲價到15000日圓）+9碗一蘭拉麵

林氏璧也補充，機票目前回穩，「現在日本機票票價終於比較正常了，我就以台幣一萬來算吧，大概可以讓你台北飛東京多飛1.6次。」

貼文引發討論，「0.3029的時代，我經歷過，因為要替女兒繳納昂貴的學費，一年日幣4,000,000跟現在比起來，一年就差了400,000台幣了」、「我不敢算如果我把日銀帳戶兌換成台幣，這些年我少了多少碗拉麵」、「我現在在日本就是刷刷刷。」

不過，有不少網友則提到住宿好像變貴，「但是現在房價好貴啊，住宿費跟前兩年比真的很有感的變貴了」、「現在住宿費和以前比也變貴了」、「機票正常價，但住宿漲聲響起來」、「住房價漲得很有感。」