彰化市長妻子「突送醫開刀」最新病況曝　林世賢勘災後直奔醫院

▲彰化市長夫人突送醫手術，林世賢勘災後直奔醫院照顧。（圖／翻攝自臉書／林世賢 【百年大計 彰化新生】）



記者趙蔡州／綜合報導

受低壓帶及西南風影響，台灣各地降雨仍相當強烈，彰化市也因強風豪雨，導致出現多起積水、樹倒災情，市長林世賢為此連日奔波勘災，不料他的夫妻9日因病被緊急送彰化基督教醫院治療，所幸手術後病情穩定，他勘災後也趕到病房照顧妻子，感嘆妻子過往總是做他最堅實的後盾，「如今她身體微恙住院，我知道，這是我該牽起她的手、好好回報她的時候了」。

林世賢9日在臉書表示，最近幾天彰化豪雨不斷，因此他白天得奔走各地勘災，直到晚上才趕到醫院陪伴妻子，妻子的手術相當順利，白天先由子女們照顧，晚上則由他接手，「雖然疲憊，但心中充滿感恩。因為真正的感情，不在風光時刻，而是在病痛中的守護與不離不棄」。

林世賢說，妻子總是站在我身後，不張揚、不喧嘩，默默守護他衝鋒陷陣的每一場戰役，無論他在市政崗位上再忙、再累，回到家總有妻子的陪伴與照料，給他最堅實的後盾，「這份無聲的愛，早已成為我一生最大的依靠」。

林世賢透露，過去他曾兩度進行手術，妻子總是日夜不離，親自照顧，守在床邊一整晚不喊累，「如今她身體微恙住院，我知道，這是我該牽起她的手、好好回報她的時候了」。