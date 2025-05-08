白沙屯媽北返掀狂潮！上午經5鄉鎮、連停4校賜福　彰化人感動

▲白沙屯媽祖北返停轎私立正德高中，彰化市長林世賢前往參拜。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖北返行程今（12）日清晨6時自溪湖糖廠起駕，沿台19線彰水路一路向北，沿途數萬名香燈腳緊隨粉紅超跑，場面震撼。鑾轎行經溪湖鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉後進入彰化市，所到之處「媽祖、媽祖、我愛您」不絕於耳，沿路店家紛紛擺設香案參拜，彰化鄉親擠爆街道，只為一睹媽祖聖顏。

今年北返行程創下歷史性紀錄！媽祖鑾轎接連停駕埔鹽國小、秀水鄉明正國小、秀水高工，進入彰化市後更駐駕私立正德高中長達3小時，直到下午2時才起駕。這是白沙屯媽祖首次在上午連停4所學校，11點多鑾轎直接進入校園為師生祈福，學生們夾道雙手合十參拜，不少信眾感動「媽祖婆特別疼惜囝仔！」

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▲白沙屯媽祖北返停轎彰化私立正德高中。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

媽祖鑾轎在一陣高喊聲中轉進正德高中，停駐在教學大樓前為學子祈福至下午2點，現場瀰漫一陣歡呼聲，彰化市長林世賢也趕抵現場，持香向媽祖祈求地方平安。

林世賢高興的表示，「這是彰化人的福氣，媽祖特別疼愛小孩」，證明彰化是「媽祖最疼惜的城市」，希望今年彰化媽(南瑤宮)與白沙屯媽祖三媽盛會，感謝白沙屯媽祖年年進入彰化為市民賜福，